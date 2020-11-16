Обнаружена новая опасность жирной и сладкой пищи

16.11.2020, 16:20, Разное

Ученые из Испании обнаружили новую опасность жирной и жареной пищи. По их словам, частое употребление фастфуда и кондитерских изделий может привести к диабету и развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Диета, состоящая из продуктов с большим содержанием сахара и жирной пищи, приводит к усилению воспалительных процессов в организме. В отдельных случаях могут появляться болевые ощущения в мышцах. Для проверки своей теории исследователи провели исследование на мышах. На протяжении шести недель грызунам давали нездоровую пищу. Параллельно авторы научной работы измеряли уровень электрической активности в мышечной ткани. Все это позволило наблюдать за нейротрансмиссией.

Мышечные боли продолжали фиксироваться даже спустя несколько недель после завершения эксперимента. Ранее считалось, что они появляются на фоне повышенной нагрузки, связанной с избыточным весом. Однако к тому времени лабораторные грызуны вернулись к прежним показателям массы.

Результаты проведенной научной работы показали, что при неправильном питании боли в мышцах не связаны с механической перегрузкой. Они появляются из-за нарушения обмена веществ.