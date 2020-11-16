В Ярославле на мусорной свалке найдено тело убитой женщины

16.11.2020, 16:20, Разное

В Ярославле на мусорной свалке было найдено тело убитой женщины. Инцидент произошел в Дзержинском районе 14 ноября. Результаты экспертизы показали, что женщину задушили.

На место ЧП оперативно прибыли следователи. Они провели осмотр бездыханного тела покойной, допросили работников мусоросортировочной станции. Известно, что труп женщины на свалку выгрузил мусоровоз.

В этот же день была проведена судмедэкспертиза. Она показала, что покойную задушили. Личность погибшей уже установлена, ею оказалась 42-летняя местная жительница.

На следующий день правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. После того, как мужчине предъявили доказательства, он признал свою вину. Известно, что подследственный задушил сожительницу в ходе конфликта. В тот момент он пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Когда наступила ночь, житель вынес тело женщины в мусорный бак.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. После завершения расследования его материалы будут переданы в суд для рассмотрения по существу.