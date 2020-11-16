Зараженный коронавирусом Сергей Светлаков пожаловался на мучительные головные боли

16.11.2020, 16:20, Разное

Актер Сергей Светлаков, который недавно заразился коронавирусом, заявил, что вынужден терпеть мучительные головные боли. Он поделился с фантами информацией о своем самочувствии.

Сергея Светлакова несколько дней назад госпитализировали с COVID-19. Сейчас шоумен продолжает находиться под наблюдением медицинских работников. Время от времени актер выходит на связь с подписчиками в Instagram. Он пояснил им, что у него очень болит голова. Чтобы людям было понятно, что происходит внутри, Светлаков обнародовал видео, на котором с грохотом в шахте двигается вагончик.

Те фолловеры, которые уже побороли коронавирус, подтвердили, что соответствующая симптоматика была и у них. Фанаты пожелали Сергею Светлакову скорейшего выздоровления.

Информация о том, что актер попал в больницу в тяжелом состоянии, появилась в Сети вечером 11 ноября. У знаменитости оказались поражены легкие, поднялась высокая температура.