Санду: Когда я была премьером, начала разговор по поводу вывода российской армии с территории Молдовы

16.11.2020, 15:45, Новости дня

Все правительства Молдовы требовали вывода российских войск с территории страны. Об этом бывшая премьер-министр Молдовы Майя Санду, которая победила на выборах президента, рассказала в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону.

“У нас есть российские войска на территории Республики Молдова. И мы всегда это говорили – все правительства говорили. И когда я была премьер-министром, продолжила или начала этот диалог по поводу и российских войск, и вывоза амуниции. У нас большая повестка с Российской Федерацией. В прошлом году, когда я была премьер-министром, мы говорили по всем этим пунктам. Во-первых, много наших сограждан работают в России, и мы обязаны создать хорошие условия для них. Мы должны решать проблему социального обеспечения и пенсий для тех, которые работают в России. Мы начали разговор, или диалог, по поводу вывоза вооружения и вывода российской армии с территории Республики Молдова. Все наши правительства требовали эту вещь. И мы будем и дальше продолжать этот разговор”, – сказала она.

Санду отметила, что Кишинев, “вопреки тому, что очень много было сделано”, не приблизился к политическому урегулированию ситуации с Приднестровьем.

“Было подписано около 300 документов за все эти годы. Но несмотря на все эти вещи, как я сказала, мы не приблизились к тому, чтобы найти политическое решение этому конфликту. И я считаю, что одна из главных причин – это то, что в Кишиневе есть люди, которые делали и сегодня делают большие деньги на контрабанде, на коррупционных схемах, которые происходят на территории Приднестровья”, – добавила она.

Кандидат в президенты Молдовы Санду: Я уважаю территориальную целостность Украины. Читайте полную версию интервью.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Приднестровье объявило о суверенитете в 1990 году, в связи с чем между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. Политически конфликт до сих пор не урегулирован.

Во втором туре выборов президента Молдовы, который прошел 15 ноября 2020 года, большинство избирателей отдали голоса Санду.