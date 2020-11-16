 

“Мы восстановим наши хорошие отношения”. Санду анонсировала встречу с Зеленским

16.11.2020, 15:45, Новости дня

Майя Санду, которая побеждает на выборах президента Молдовы, в комментарии “РБК-Украина” анонсировала встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Я уже поговорила сегодня утром с президентом Зеленским. Мы договорились, что восстановим наши хорошие отношения, что достаточно скоро у нас будет встреча и мы будем работать вместе, чтобы между нашими странами были очень хорошие отношения”, – заявила Санду.

По ее словам, в ходе разговора с Зеленским обсуждался ее возможный визит в Киев, однако точная дата и место встречи пока неизвестны.

Сегодня Зеленский поздравил Санду с победой на выборах президента Молдовы.

15 ноября в Молдове прошел второй тур выборов президента, на должность претендовали Санду и действующий глава государства Игорь Додон. Данные ЦИК Молдовы свидетельствуют о победе экс-премьера – после подсчета всех бюллетеней результат Санду составляет 57,72%.

Додон “предварительно поздравил” Санду с победой на выборах, но при этом заявил, что намерен обратиться в суд для “защиты голосов тех, кто голосовал за него”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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