 

Журналист описал обстановку в Минске: На улицах грязно, тюрьмы переполнены

16.11.2020, 15:43, Разное

Массовые беспорядки в республике не утихают более трех месяцев. Оппозиция осталась недовольна итогами выборов президента Белоруссии. Протестующие требуют, чтобы Александр Лукашенко покинул пост главы страны и объявил о новом голосовании.

Напряженная обстановка наблюдается в Минске. Писатель Саша Филипенко разместил на своей странице в “Фейсбуке” путеводитель по белорусской столице. По его словам, на улицах города грязно – повсюду взводы мусора. Все рестораны и галереи закрыты, метро работает только по будням.

По столице запрещено ходить с бело-красно-белыми флагами, а с красно-зелеными флагами можно. В спортивных штанах и с оружием бегать можно (намек на появление президента Александра Лукашенко с автоматом возле резиденции), а в платье и с цветами в руках нельзя.

Журналист рекомендует гостям белорусской столице не спорить с агрессивно настроенным человеком, так как это милиционер. Если рядом остановится микроавтобус, то нужно бежать во всю мощь. “Ничего не бойтесь – могут и не посадить – все тюрьмы переполнены”, – заключил Филипенко.

Напомним, в минувшее воскресенье в Минске состоялась акция протеста, посвященная памяти погибшего Романа Бондаренко. В центр города вновь стянули спецтехнику. Для подавления демонстрантов силовики использовали дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.



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