Новый iPhone SE Plus сможет конкурировать с недорогими смартфонами Xiaomi

16.11.2020, 15:35, Новости дня

Компания Apple решила составить конкуренцию производителю недорогих смартфонов Xiaomi. На рынок дешевых гаджетов выходит iPhone SE Plus, цена которого, в зависимости от ряда факторов, будет колебаться в пределах нескольких сотен долларов.

Представители компании напоминают, что флагманская модель iPhone 12 Pro Max американскому покупателю обойдется в тысячу долларов. На территории ЕС цифра та же, но уже в евро, которые традиционно дороже «зеленого».

Более бюджетными вариантами являются iPhone XR и iPhone SE. Их можно будет приобрести за 400-500 долларов. Однако, для успешного продвижения в сегменте эконом-класса, нужны числа поменьше, отмечают эксперты. Специалисты Apple работают над этим вопросом.