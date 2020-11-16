Новый iPhone SE Plus сможет конкурировать с недорогими смартфонами Xiaomi
16.11.2020, 15:35, Новости дня
Компания Apple решила составить конкуренцию производителю недорогих смартфонов Xiaomi. На рынок дешевых гаджетов выходит iPhone SE Plus, цена которого, в зависимости от ряда факторов, будет колебаться в пределах нескольких сотен долларов.
Представители компании напоминают, что флагманская модель iPhone 12 Pro Max американскому покупателю обойдется в тысячу долларов. На территории ЕС цифра та же, но уже в евро, которые традиционно дороже «зеленого».
Более бюджетными вариантами являются iPhone XR и iPhone SE. Их можно будет приобрести за 400-500 долларов. Однако, для успешного продвижения в сегменте эконом-класса, нужны числа поменьше, отмечают эксперты. Специалисты Apple работают над этим вопросом.
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