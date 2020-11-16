У смартфона iPhone 12 mini проблемы с автономностью

16.11.2020, 15:35, Новости дня

Всего 2 часа и 22 минуты! Именно столько во время тестирования продержался новый смартфон iPhone 12 mini, когда на нем пытались играть. Виной всему небольшая емкость аккумуляторной батареи, говорят эксперты. Она составляет всего-то 2227 мАч.

Интересно, что тот же гаджет в режиме просмотра интернет-страниц продержался без подзарядки почти 11 часов, а при просмотре видео на YouTube – чуть более пяти часов. Не очень много, но, учитывая приставку «mini», с такими показателями можно мириться.

Однако же, для геймеров iPhone 12 mini «умер», отмечают специалисты. Либо носить с собой запасные аккумуляторы, либо просто купить другой гаджет с более емкой батареей. Кажется, второй вариант предпочтительнее.