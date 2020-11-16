Туалет на Волжской набережной станет образцовым
 

Туалет на Волжской набережной станет образцовым

16.11.2020, 15:29, Эксклюзив
Теги: , , ,

Летом этого года администрация Рыбинска продала здание общественного туалета на Волжской набережной частному собственнику. Как стало известно ryb.ru, туалет полностью перестроят.

Напомним, старое здание было площадью 39,4 кв метра и располагалось на участке пл. 1200 кв. м.

Новый собственник решил подойти к сортирному бизнесу с размахом и внес предложение увеличить площадь застройки до 600 кв метров.

– Мы хотим сделать такой туалет, которому позавидуют во всей России! А может даже и в мире, – пояснил застройщик.

Правда придется пожертвовать экологией – минимальной доля озеленения от площади земельного участка сократится с 70 до 15 процентов.

В соответствии с архитектурно-художественным регламентом, новый туалет будет оборудован сенсорными унитазами, оборудованием Wi-Fi, разъёмами для зарядки гаджетов, электронными информационными табло и камерами видеонаблюдения.

Отметим, земельный участок 22, на котором размещен туалет, это зона Р2 – благоустроенные территории преимущественного озеленения.

Публичные слушания, по вопросу расширения площади застройки, состоятся 26 ноября в малом зале ОКЦ.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИОдин комментарий

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Настоящий отдых от повседневной суеты – чайхана «Дюшес»

15.11 / Сиропы «Барлайн» – возможность удержать стабильные цены и нарастить клиентуру кофейни, кафе, ресторана

15.11 / MCG – максимально полные и актуальные новости и данные о Москва-Сити

14.11 / Топографическая съёмка земельного участка, местности

13.11 / Новый директор МАУ «ТИЦ» о теплоходе и своих бизнес-планах

13.11 / Подрядчики заканчивают подготовку к зимней уборке

12.11 / «НаШествие Дедов Морозов – 2020» побьет все рекорды

11.11 / В Ярославской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

11.11 / 76% работников Ярославской области сталкивались с абьюзом на работе

11.11 / Спешите уплатить имущественные налоги в срок не позднее 1 декабря

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска