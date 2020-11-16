Туалет на Волжской набережной станет образцовым

16.11.2020, 15:29, Эксклюзив

Теги: Бизнес, Благоустройство, Сарказм, Строительство

Летом этого года администрация Рыбинска продала здание общественного туалета на Волжской набережной частному собственнику. Как стало известно ryb.ru, туалет полностью перестроят.

Напомним, старое здание было площадью 39,4 кв метра и располагалось на участке пл. 1200 кв. м.

Новый собственник решил подойти к сортирному бизнесу с размахом и внес предложение увеличить площадь застройки до 600 кв метров.

– Мы хотим сделать такой туалет, которому позавидуют во всей России! А может даже и в мире, – пояснил застройщик.

Правда придется пожертвовать экологией – минимальной доля озеленения от площади земельного участка сократится с 70 до 15 процентов.

В соответствии с архитектурно-художественным регламентом, новый туалет будет оборудован сенсорными унитазами, оборудованием Wi-Fi, разъёмами для зарядки гаджетов, электронными информационными табло и камерами видеонаблюдения.

Отметим, земельный участок 22, на котором размещен туалет, это зона Р2 – благоустроенные территории преимущественного озеленения.

Публичные слушания, по вопросу расширения площади застройки, состоятся 26 ноября в малом зале ОКЦ.