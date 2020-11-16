 

Мнение: Протесты в Минске. 15.11.2020

16.11.2020, 15:10, Разное

Наступило воскресенье, а значит снова пришло время ОМОНа гонять змагаров по Минску.
Важным отличием от прошлого раза должна была стать сакральная жертва (на неделе в конфликте с "дружинниками Лукашенко", которые срывали в одном из дворов бело-красно-белую символику, погиб неудачно ударившись головой о бордюр некий Р.Бондаренко https://youtu.be/NX82Lb_i9QQ, который впоследствие скончался в реанимации https://mediazona.by/chronicle/bondarenko, из которого попытались сделать знамя новой волны протестов).Тем не менее, даже этот фактор оппозиции особо не помог – численность протестующих была весьма скромной, ОМОН же действовал уже по знакомой схеме, задерживая особо отличившихся. Из незначительных новшеств, применение светошумовых гранат. Отдельные задержания проходили и в других городах Белоруссии.
По ситуации с Бондаренко Лукашенко поручил взять ситуацию на контроль и выяснить, что там на самом деле произошло и кто виноват. В принципе, Лукашенко такие случаи совсем не нужны для его целей по купированию протестов, поэтому разбирательство по существу тут будет более чем уместно. Решать задачу по снятию бело-красно-белых флагов прекрасно можно и без покойников.
На 8 часов вечера заявлено 500+ задержанных в Минске. Попутно, уже по традиции, задержали и российских журналистов. Потом разобрались и отпустили.
Реальную численность протестующих и характер задержаний можете сами оценить на видео ниже.

Разогнав протестующих, силовики вечером разобрали импровизированный мемориал на месте, где получил роковую травму Бондаренко.

Плюс до кучи.
Вчерашнее большое интервью Лукашенко. Там много про Конституцию, возможный уход до 2026 года, экономическую интеграцию с Россией, многовекторность, протесты и все такое.
Как обычно в таких выступлениях Батьки, много забавных моментов. Особенно посмеялся с его описаний переговоров в СИЗО.
Главный посыл, никаких переговоров с польско-литовской оппозицией не будет, Тихановские, Латушко и прочая шобла идут лесом. Их Лукашенко считает предателями и врагами, а их флаг – коллаборацинистским.
Любые изменения в Белоруссии будут только сверху и они уже будут утверждаться народом на референдуме. Ну а после референдума Лукашенко подумает, как лучше уйти. Но это не точно.
Многовекторность Лукашенко хочет сохранить, но на практике, с учетом санкций США и ЕС, это уже попытка сохранить хорошую мину при плохой игре. Его можно понять, он хочет вести ту же политику лавирования между центрами силами, но в силу объективного изменения окружающего мира, продолжать эту политику на практике становится сложно, если вообще возможно.

Источник: Colonel Cassad



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