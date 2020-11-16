 

Польша выдала РФ обвиняемого в изнасиловании

16.11.2020, 15:08, Новости дня

Варшава экстрадировала в Россию обвиняемого в изнасиловании Андрея Кавуна.

«По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Польши экстрадировали в Россию Андрея Кавуна, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Изнасилование».  Федеральной службе исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД РФ было поручено доставить Кавуна на территорию России», – цитирует ТАСС сообщение Генеральной прокуратуры.

По данным следствия, в феврале 2015 года Кавун в комнате общежития в Москве избил и изнасиловал женщину. Он скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В феврале 2019 года его задержали на территории Польши, после чего Генпрокуратура направила зарубежным коллегам запрос о выдаче обвиняемого для привлечения к уголовной ответственности.

В 2018 году в Таиланде задержали находящегося в международном розыске по обвинению в изнасиловании россиянина. 



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