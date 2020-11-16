Совбез одобрил проект новой стратегии антинаркотической политики на 10 лет

16.11.2020, 15:08, Новости дня

Совет безопасности РФ одобрил проект новой стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года, сообщил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

В ходе заседания, которое проводил президент РФ Владимир Путин, рассматривался проект новой стратегии государственной антинаркотической политики до 2030 года. «Проект новой стратегии рассмотрен и одобрен сегодня на заседании Совета безопасности. В ближайшее время документ будет представлен на утверждение президенту России», – передает его слова РИА «Новости».

Реализация новой стратегии будет способствовать «противодействию новым наркоугрозам и сохранению существующих позитивных результатов в борьбе с наркоманией». В рамках антинаркотической политики подразумевается повышение эффективности совместной работы спецслужб и правоохранительных органов, территориальных антинаркотических комиссий, специальных медицинских учреждений и организаций. Также, по словам Патрушева, впервые предусматривается подключение органов местного самоуправления к работе по профилактике употребления нарковтиков.

«Усилия органов власти планируется направить на совершенствование государственного контроля за оборотом наркотиков, на раннее выявление незаконного потребления наркотиков, на сокращение числа больных наркоманией, снижение количества преступлений и правонарушений в этой сфере и на совершенствование международного сотрудничества на антинаркотическом треке», – подчеркнул секретарь Совбеза.

Он указал, что в настоящее время есть факторы, создающие предпосылки вовлечения в молодежи в наркобизнес. «Отдельные социально-экономические проблемы, в том числе связанные с эпидемией коронавируса, формируют предпосылки вовлечения в криминальный бизнес молодежи», – подчеркнул Патрушев.

Патрушев пояснил, что в схемах легализации доходов от наркоторговли «все чаще задействуется внебанковская сфера – различные площадки электронных бирж и обменников, конвертирующих криптовалюту». Также наблюдается рост производства синтетических наркотиков. Патрушев уточнил, что для приобретения химического оборудования и прекурсоров все чаще используются посредники, зарегистрированные на нелегальных форумах в Сети. Также требуется в полной мере решить проблемы кадрового и материально-технического обеспечения специализированных медицинских организаций.

Секретарь Совбеза отметил, что наркомания превратилась в транснациональную проблему и стала угрозой безопасности всего человечества, отметил секретарь Совбеза. «При этом ряд государств пытаются легализовать потребление и распространение наркотиков в нарушение международных конвенций», – сказал Патрушев. Он привел в пример Афганистан, где уровень культивации наркосодержащих растений остается высоким. Также наркопроизводство растет в зонах вооруженных конфликтов.

Патрушев отметил, что за период реализации предыдущей стратегии, рассчитанной на 2010-2020 годы, в РФ удалось остановить рост наркомании. «Вместе с тем появились новые вызовы и угрозы национальной безопасности», – сказал он.

«Общее количество зарегистрированных наркопотребителей и число лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, снизилось на треть. За это время правоохранительными органами пресечено 2,2 миллиона наркопреступлений, из незаконного оборота изъято почти 300 тонн наркотиков», –добавил секретарь Совбеза.

За десять лет также было принято 200 нормативных правовых актов в этой сфере, в том числе усилена уголовная ответственность за сбыт и контрабанду наркотиков, введена административная ответственность иностранных граждан в виде их выдворения за пределы страны за потребление наркотических средств.

Ранее Путин потребовал разоблачить ложную пропаганду «цивилизованного» употребления «легких» наркотических веществ, а также активнее и наступательнее бороться с наркотиками.