 

Главу Волгодонска заподозрили в хищении 16 млн рублей

16.11.2020, 14:48, Новости дня

В Волгодонске возбудили уголовное дело в отношении главы администрации города Виктора Мельникова.

Чиновника подозревают в подстрекательстве к совершению преступления при исполнении дорожных контрактов, ущерб от которого составил 16 млн рублей, передает ТАСС.

Ранее депутата законодательного собрания Ростовской области задержали по делу о хищении природного газа на 44 млн рублей.



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