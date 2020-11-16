Главу Волгодонска заподозрили в хищении 16 млн рублей
16.11.2020, 14:48, Новости дня
В Волгодонске возбудили уголовное дело в отношении главы администрации города Виктора Мельникова.
Чиновника подозревают в подстрекательстве к совершению преступления при исполнении дорожных контрактов, ущерб от которого составил 16 млн рублей, передает ТАСС.
Ранее депутата законодательного собрания Ростовской области задержали по делу о хищении природного газа на 44 млн рублей.
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