 

Перенесшая COVID-19 Дарья Донцова изменилась до неузнаваемости и осознала свои грехи

16.11.2020, 14:17, Разное

Дарья Донцова, которая является самым плодовитым автором детективов, пояснила о том, как протекала ее болезнь COVID-19. Писательница после перенесенного недуга изменилась до неузнаваемости, а также призналась, что это испытание заставило осознать и принять свои грехи.
68-летняя Дарья Донцова находилась в группе повышенного риска из-за возраста, а также последствий онкологии. Она уверена, что спасли ее жизнь молитвы. Практически две недели она лежала под капельницами, но даже в этот период не прекращала работу над своими книгами.

Писательница рассказала, что вкус и запах еды она не ощущала, а также практически полностью потеряла аппетит. В результате знаменитость превратилась в худощавую женщину с кругами под глазами. Поклонники с трудом узнавали в этой пациентке жизнерадостную Дарью Донцову. Однако она не унывала и даже похвасталась, что теперь влезет в платье на размер меньше, которое когда-то купила по ошибке.

На данный момент Дарья Донцова восстанавливается дома и соблюдает карантин после COVID-19. Писательница мечтает, чтобы это время поскорее закончилось и она могла посетить храм. Популярный автор детективов считает, что болезнь была послана ей для осознания собственных ошибок. Верующему человеку под силу увидеть свои грехи в этот момент и начать их искоренять.

Дарья Донцова смогла в конце 90-х победить рак молочной железы, выявленный уже на последней стадии. Лечение заняло 2,5 года, за которые писательница перенесла 18 курсов химиотерапии и 4 операции. Свою первую книгу писательница написала в реанимации, чтобы как-то себя отвлечь.



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