 

Анфиса Чехова на Мальдивах порадовала поклонников смелым фото в купальнике

16.11.2020, 14:17, Разное

Анфиса Чехова отдыхает со своими друзьями на Мальдивах и с удовольствием делится с подписчиками в микроблоге Instagram свежими снимками. Недавно телеведущая порадовала поклонников смелым фото в ярком купальнике. Кадр она сопроводила стихотворением.
Знаменитость запечатлена лежащей на песке возле голубой воды. Лицо Анфиса Чехова прикрыла, однако на фотографии фанаты смогли рассмотреть все прелести ее фигуры. В своем стихе ведущая обращается к неизвестному избраннику и просит, чтобы он «увел ее на самый дальний остров». Она хочет, чтобы житель «обхватил надежными руками» и верит, что они сумеют «все бури и цунами разделить пополам».

Подписчики пришли в восторг от нового творчества Анфисы Чеховой, а также активно комментировали ее пляжное фото. Звезде написали, что она «прекрасна и безумно красива». В свои 42 года ведущая признается: она чувствует себя лучше и увереннее, чем когда ей было 24 года. Секрет молодости и привлекательности знаменитости кроется в том, что она на протяжении всей жизни работает над собой и собственными внутренними установками.



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