 

Фигуристка Медведева решила не выступать на этапе Гран-при в Москве

16.11.2020, 14:08, Новости дня

Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева не выступит на московском этапе серии Гран-при из-за травмы, сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках РФ Александр Горшков.

«Она не выступит на этом турнире, так как не до конца восстановилась», – передает слова Горшкова ТАСС.

Этап Гран-при в Москве пройдет с 20 по 22 ноября.

Ранее Медведева опубликовала фотографию с прической Сейлор Мун – героини популярных японских анимэ и манги. Выступление в образе «воина в матроске» в 2016 году стало одним из самых запоминающихся в карьере фигуристки.



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