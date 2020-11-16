Райан Рейнольдс рассказал о секрете счастливого брака с Блейк Лайвли и об их дочерях

16.11.2020, 13:55, Разное

25 ноября в международный прокат (России придется подождать до 24 декабря) выходит новый мультфильм – “Семейка Крудс: Новоселье”, одного из героев в котором озвучил Райан Рейнольдс. По этому случаю актер сейчас участвует в промо-кампании проекта, и вчера он дал интервью детям телеведущего Марио Лопеса – Джие и Доминику – для телеканала Access. В числе прочего Джиа и Доминик спросили Райана о том, нравится ли ему быть отцом дочек:

Очень нравится! У меня их три, и я в жизни не мог себе такого представить. Я родился в семье, где одни мальчики. У меня три старших брата – я младший из четырех, так что для меня трое дочерей стали в каком-то смысле настоящим испытанием, но я наслаждаюсь каждой секундой этого приключения.

Райан с женой Блейк ЛайвлиНа вопрос, являются ли жена и дочери для него супергероинями, Райан ответил:

Без шуток, они самые способные и одаренные люди из всех, кого я знаю. Если в моей жизни случается что-то страшное или сумасшедшее, они становятся первыми, к кому я обращаюсь за помощью, потому что у них есть мудрость, сила и умение оставаться спокойными в самой напряженной ситуации. Они очень мужественные.

Также Райан отметил в интервью, что, несмотря на их с Блейк Лайвли загруженные графики, на первое место в своей жизни они всегда ставят детей:

Я стараюсь использовать любую возможность, чтобы быть рядом со своей семьей. С Блейк мы не расстаемся – мы оба снимаемся в фильмах, должны перемещаться по разным местам, но мы всегда делаем это вместе. Мы не проводим много времени по отдельности, и мне кажется, это круто. Я постоянно рядом с моими девочками.

Напомним, Райан и Блейк познакомились в 2010 году на съемках фильма “Зеленый Фонарь”, где Рейнольдс играл главного героя, а Лайвли – его возлюбленную. Оба тогда не были свободны: Блейк встречалась с Леонардо Ди Каприо, своим кумиром детства, а Райан был женат на Скарлетт Йоханссон. Но наличие спутников жизни не помешало им переключить свое внимание друг на друга – и Ди Каприо с Йоханссон быстро перекочевали в разряд бывших.

Потом уже и Лайвли, и Рейнольдс уверяли общественность, что их роман никакого отношения к разрыву с предыдущими возлюбленными не имел. Через некоторое время они начали жить вместе, а в 2012 году тайно сыграли свадьбу. Первенец пары, дочь Джеймс – появилась на свет 16 декабря 2014 года. Ее сестра Инес родилась 28 сентября 2016 года. Первый “выход” девочки в свет случился лишь в 2018 году – она сопровождала папу на церемонии открытия его именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

Третью беременность Блейк Лайвли обнародовала в мае 2019 года, появившись с мужем на премьере анимационного фильма “Покемон. Детектив Пикачу”, где Райан сыграл легендарного покемона. Для выхода Лайвли выбрала платье концептуального желтого цвета, которое подчеркивало ее округлившийся живот.

О том, что Райан и Блейк в третий раз стали родителями, стало известно в октябре 2019-го, однако счастливое событие, по данным инсайдеров, случилось в семье актеров еще в августе. Пол новорожденного малыша Райан сообщил необычным образом. Опубликовав пост, посвященный выборам в Канаде, он поделился гендерной расстановкой сил в своей семье – теперь у него три дочери.

Я люблю Британскую Колумбию (провинция Канады. – Ред). И хочу, чтобы мои дочери росли на той же игровой площадке на природе, где рос я,- написал Райан и опубликовал фото с Блейк и малышкой, правда, закрыл ее лицо смайликом.

Настоящее же лицо девочки мир увидел в январе 2020-го благодаря стараниям папарацци. А ее имя раскрыла этим летом певица Тейлор Свифт – подруга семьи. В ее композиции под названием Betty упоминаются имена Инес и Джеймс – именно так зовут дочерей Райана и Блейк. Бетти – третья героиня песни. После релиза трека поклонники Свифт предположили, что именно так могут звать младшую дочь Рейнольдса и Лайвли, о которой известно только то, что она родилась. И они угадали! Эту информацию удалось подтвердить журналистам People, которые связались с представителями пары.