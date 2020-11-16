 

Житель США с массой тела в 317 кг сумел вдвое снизить вес по собственной методике

16.11.2020, 13:53, Разное

Житель США, который весил 317 килограммов, сумел похудеть вдвое за год и три месяца, используя собственную методику. Результат впечатлил пользователей Сети – минус 165 кг.
Как информирует Daily Mail, 23-летний Zachary Muncy (город Патаскала, штат Огайо) с детства страдал из-за лишних килограммов, а вот когда окончил школу, его вес уже зашкаливал – 317 кило. Манси мог передвигаться только в инвалидной коляске, врачи прогнозировали ему раннюю смерть из-за ожирения. Американец решил изменить привычный образ жизни: во-первых, убрал из своего рациона любимый фастфуд, который употреблял в течение дня. Следующим этапом стали жёсткая диета, здоровый образ жизни и занятия спортом. Ежедневно Захари Манси употреблял две тысячи калорий вместо привычных восьми, а также исключил из рациона газировку и добавил в пищу белок – около 140 граммов.

Как результат: за 15 месяцев Манси добился отметки весов в 152 килограмма. Но это не предел, заветная мечта американца – сократить вес до 95 кг. Друзья и единомышленники поддерживают его в стремлении к похудению.



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