Учёные назвали 2 суперпродукта, которые помогут быстрее восстановиться при COVID-19

16.11.2020, 13:53, Разное

Американские учёные в результате очередного исследования выявили 2 суперпродукта, сочетание которых поможет быстрее восстановиться людям, инфицированным COVID-19. Это чёрный тмин и натуральный мёд.

Исследования показали, что тандем мёда и тмина ускорит процесс выздоровления COVID-инфицированных на 3-7 дней, пишет medRxiv. В эксперименте зарубежные специалисты задействовали пациентов с коронавирусом средней и тяжёлой формы. «Ковидников» разделили на две группы: представители первой добавили в свой ежедневный рацион мёд и тмин, остальные участники получали плацебо.

Исследователи резюмировали, что у добровольцев из группы, получающих тмин и мёд, не было зафиксировано побочных эффектов. Они даже выздоровели в среднем на 4 дня быстрее, чем участники второй группы.