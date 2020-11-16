В Томске у пенсионерки удалили огромную кистому яичника весом 8 килограммов

16.11.2020, 13:53, Разное

Томские медики провели успешную операцию по удалению огромной 8-килограммовой опухоли у 72-летней пенсионерки. Поскольку жительница страдала от множества заболеваний, хирургическое вмешательство осуществлял заведующий клиникой госпитальной хирургии СибГМУ Василий Скиданенко.

Диагностика показала, что у пенсионерки была гигантская кистома яичника, которую требовалось удалить. Однако жительница страдала от таких заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, патология кровеносных сосудов и спаечной болезни брюшной полости. По словам заведующего гинекологическим отделением роддома профессора Алишера Махмутходжаева, все это осложняло предстоящую операцию.

Однако профессиональному хирургу Василию Скиданенко удалось успешно удалить крупную опухоль. Представители томского департамента здравоохранения отметили, что сейчас пенсионерка чувствует себя удовлетворительно, на данный момент она проходит курс реабилитации.