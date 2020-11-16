 

В Сети обсуждают округлившийся живот Кристины Орбакайте

16.11.2020, 13:50, Разное

Кристина Орбакайте на фоне слухов о ее расставании с супругом спровоцировала новую волну сплетен своим округлившимся животом. Певица опубликовала в микроблоге Instagram фото своей семьи и предложила найти на снимке ребенка.
Разговоры о разладе в семье Кристины Орбакайте начали появляться после того, как она еще в середине октября улетела в Москву ради того, чтобы выступать на сцене «Современника». Недавно артистка воссоединилась с супругом Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией в США. Она воспользовалась тем, что у спектакля «Двое на качелях» в афише – месячный перерыв.

Кристина Орбакайте поделилась с подписчиками фотографией, сделанной во время уикенда с родными в окрестностях Нью-Йорка. В подписи к снимку певица предложила разгадать ребус и найти ребенка. 8-летняя дочь спряталась за своими родителями, так что были видны только ее ноги. На следующем фото в «карусели» семья позировала уже в полном составе, широко улыбаясь.

Внимание подписчиков привлекла одежда свободного кроя, которую выбрала для прогулки Кристина Орбакайте. Им показалось, что артистка прячет округлившийся живот, а «масла в огонь» подлил ее комментарий по поводу ребенка. В Сети решили, что дочь Аллы Пугачевой намекает на свою беременность.



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