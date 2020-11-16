Победительница «Ты супер» Диана Анкудинова похвасталась квартирой, подаренной Игорем Крутым

16.11.2020, 13:50, Разное

В ходе съемок программы «Звезды сошлись» Диана Анкудинова, которая стала победительницей шоу «Ты супер», похвасталась квартирой, подаренной Игорем Крутым. Кадры ее апартаментов, расположенных на юго-западе столицы, показали в эфире на канале НТВ.

Певица призналась: сначала она думала, что «это невозможно». Диана Анкудинова была в шоке, когда узнала – композитор дарит ей квартиру. Победительница «Ты супер» не сразу осознала все, что с ней произошло, и поверила в подарок только после того, как стояла в собственных апартаментах. Ее удивил тот факт, что внутри был сделан хороший ремонт и даже имелась кровать с другой мебелью. На кадрах было запечатлено, что в квартире, в которой Диана Анкудинова теперь живет с родными, много мягких игрушек и есть собственная музыкальная студия.

По словам артистки, после победы в проекте у нее появились новые знакомства, а также было большое количество выступлений. Коррективы внесла пандемия, так как концерты отменили. Однако Диана Анкудинова не унывает, поскольку может реализовать себя в роли ведущей или преподавателя вокала.

Победительница «Ты супер» приехала в столицу из Тольятти. В студии программы она призналась, что с биологической матерью не общается. Раньше Диана Анкудинова рассказывала, что боялась, чтобы ее не забрали из новой семьи.