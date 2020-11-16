 

Драматичное видео с мужем Заворотнюк Чернышевым заставило поклонников прослезиться

16.11.2020, 13:50, Разное

Актриса Елена Подкаминская в своем микроблоге Instagram вспомнила период, когда она с Петром Чернышевым участвовала в шоу «Ледниковый период». Драматичное видео с номером «Серое небо», которое она опубликовала, заставило поклонников артистки и супруга Анастасии Заворотнюк прослезиться.
По словам Елены Каминской, сейчас, когда она листает ленту микроблога, то всегда восхищается успехами коллег по шоу-бизнесу на проекте «Ледниковый период». Ей не верится, что и она сама с партнером могла выполнять достаточно сложные элементы. Актриса призналась подписчикам – этот номер с Петром Чернышевым является ее любимым. Сейчас она не понимает, почему во время участия в шоу «рвала душу и отчаивалась». Артистка осознает, что всегда обладала отличной трудоспособностью, но ей не хватало «здорового пофигизма». Поэтому пара Подкаминской и Чернышева быстро выбыла из проекта. Многодетная мать теперь осознает, что нужно было «меньше сомневаться в себе».

В новом сезоне популярного проекта фигурист отказался принимать участие. Петр Чернышев заботится о своей онкобольной супруге Анастасии Заворотнюк. Согласно информации в Сети, актриса начала идти на поправку. Врачи даже разрешили ей гулять с маленькой дочкой на территории особняка.



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