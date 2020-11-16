 

Белорусов призвали не надеяться на помощь Запада: Остались один на один с режимом

16.11.2020, 13:50, Разное

Эксперт отметил, Москва полностью поддерживает президента Александра Лукашенко. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков недавно назвал политика легитимным главой республики. Кремль удовлетворен тем, что протесты в Белоруссии постепенно угасают.

По словам Павла Усова, Москва ждет от Лукашенко реализации двух задач. Во-первых, подавления демонстраций любыми способами. Во-вторых, внесения поправок в Конституцию республики. После этого Россия займется вопросом углубления интеграции с Белоруссией.

“Если Москва перестанет поддерживать Лукашенко, его сдаст его же окружение”, – уточнил специалист.

Протестующим не стоит рассчитывать на поддержку Запада, подчеркнул Усов. Если бы Европа и США на самом деле хотели помочь оппозиции, то давно бы это сделали. Эксперт назвал смешным санкционный список ЕС, в который были включены крупные белорусские чиновники.

Лидерам Запада следовало более жестко наказать нарушителей, например, ввести пожизненные визовые ограничения. Также они могли пригрозить точечными экономическими санкциями в отношении предприятий, владельцы которых поддерживают режим Александра Лукашенко.

Усов добавил, что в ближайшее время позиция ЕС и США в отношении белорусов не изменится. Сейчас главная проблема для стран – это борьба с пандемией COVID-19. Белорусы остались один на один с режимом. Они либо будут дальше жить в условиях террора, либо положат конец беспределу.



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