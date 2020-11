Скандалы: «Двойник» из Майами

16.11.2020

Российские PR-технологии в США: на выборах в сенат штата Флорида были зарегистрированы несколько кандидатов-спойлеров и один кандидат, чья фамилия совпадала с фамилией одного из основных претендентов

В Майами на проходивших вместе с президентскими выборах в сенат штата Флорида были зарегистрированы несколько кандидатов-спойлеров и один кандидат-двойник, чья фамилия совпадала с фамилией одного из основных претендентов на победу. Эти люди не вели предвыборной кампании, а их избирательный фонд был равен сумме, которую требуется внести для участия в выборах. В одном из округов использование этой хорошо знакомой россиянам технологии может стоить победы представителю Демократической партии: он отстает от конкурирующего кандидата-республиканца всего на 31 голос, в то время как его двойник набрал более 6000 голосов.

О кандидатах-двойниках на выборах в Майами еще 10 ноября написал сайт местного телеканала WPLG. Повод для небольшого журналистского расследования дала продюсер канала: она искала фотографии кандидатов для телевизионной графики, посвященной выборам, и была удивлена, когда нигде не смогла найти снимок одного из претендентов на место в сенате штата. На телефонные звонки этот человек также не отвечал.

В 37-м избирательном округе, в графстве Майами-Дейд, сейчас продолжается ручной пересчет всех голосов. Он был начат из-за того, что разрыв между республиканкой Илеаной Гарсиа и представителем демократической партии Хосе Хавьером Родригесом составил всего 0,02% – 31 голос. Если при пересчете этот результат не изменится, в сенат штата попадет Гарсиа, за которую проголосовали 104 616 избирателей.

Впрочем, на выборах был зарегистрирован еще один кандидат, занявший третье место с более чем 6000 голосов. Его зовут Алекс Родригес, он не представляет ни одну из партий. После безуспешных попыток дозвониться до него журналисты приехали по адресу, который Алекс Родригес указал при регистрации кандидатом, – но обнаружили там совсем других людей. Тогда они оправились к нему на работу, где все-таки нашли загадочного кандидата, но тот стал утверждать, что он является лишь партнером по бизнесу настоящего Алекса Родригеса.

В результате исследования документов, поданных Алексом Родригесом для участия в выборах, журналисты обнаружили, что источник финансирования его кампании, которое свелось к выплате взноса для участия в выборах, совпадает с источником финансирования независимых кандидатов в двух других округах графства. Они, впрочем, не были однофамильцами основных кандидатов и смогли оттянуть на себя сравнительно небольшое число голосов, которое не повлияло на итоги выборов.

Журналисты попытались связаться и с этими кандидатами. Один их них, Альфонсо Чельсо, оказался 81-летним пенсионером, который также поначалу отрицал, что имеет какое-либо отношение к выборам, но потом признал, что является кандидатом. В документах для участия в выборах он указал казначеем своей кампании пожилую супругу, владелицу массажного салона.

После признания Чельсо заявил журналистам, что он всю жизнь мечтал служить обществу и зарегистрировался для участия в выборах сам, без чьей-либо помощи. Когда ему показали документы о том, что взнос на его кампанию осуществил комитет политических действий под названием «Наша Флорида», ранее не участвовавший в каких-либо выборах, он стал путаться в ответах («Комитет политических действий» – Political Action Committee, PAC – специальная разновидность организаций в США, собирающих пожертвования для финансирования кандидатов). Авторы расследования нашли единственного жертвователя на компанию Чельсо и двух других кандидатов-спойлеров – им оказалась компания, которая указывает в качестве своего адреса абонентский почтовый ящик в Атланте, штат Джорджия. Найти ее в реестрах юридических лиц или установить владельцев этой компании журналисты не смогли.

«Спойлеры» и «двойники»: российская технология из 90-х

PR-технология, при которой однофамильцы или просто малоизвестные кандидаты регистрируются на выборах, чтобы оттянуть голоса у одного из основных конкурентов или в последний момент сняться с выборов, не нова и широко применялась в России в 90-х годах. Научные статьи приписывают первый случай ее использования в России выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга в декабре 1998 года. Тогда в 8 избирательных округах города из 50 были зарегистрированы однофамильцы, причем до четырех в одном округе одновременно. В 2002 году эта технология была экспортирована из России в Украину перед очередными выборами в Верховную Раду. В частности, в избирательном округе №25 в Симферополе тогда баллотировались в депутаты сразу 5(!) «Леонидов Грачей».

Со временем более популярными в России стали именно кандидаты-спойлеры, которым не обязательно было иметь совпадающие с реальными кандидатами имя или фамилию. Но и «двойники» никуда не делись, причем иногда их целью является просто прорекламировать себя или свою партию – как было, например, в 2002 году на выборах во все то же Законодательное собрание Санкт-Петербурга, когда одним из кандидатов-самовыдвиженцев стал человек по имени Николай Путин.

Иногда «двойники» специально меняют фамилию перед выборами, причем не обязательно на фамилию конкурента: например, на выборах в Госдуму в Рязанской области в 2003 году в двух мажоритарных округах были зарегистрированы кандидаты Светлана Кпрф (врач-педиатр, отказавшаяся от фамилии «Морева») и Сергей Кпрф (начальник отдела кадров в некоммерческом партнерстве «Общество взаимного страхования», ранее носивший фамилию Фомин).

В последние годы в России появилась еще одна причина, по которой на выборах стали использовать кандидатов-спойлеров: к их услугам прибегают, когда в выборах участвовать никто не хочет, а власти заинтересованы в успешном проведении голосования. С этим связан один из самых известных случаев такого рода последнего времени, когда в Костромской области депутатами стали водитель автобуса, глава почтового отделения, егерь, продавец и уборщица.

Что касается именно «кандидатов-двойников», от одного из которых может пострадать Хосе Хавьер Родригес из такой далекой от России Флориды, то недовольство их выдвижением не раз высказывали как предыдущие главы ЦИК России, так и нынешний руководитель ведомства Элла Памфилова. Несмотря на эти заявления, близкие к властям кандидаты сами не чураются пиар-технологий такого рода, а юридических методов борьбы с этими трюками за 20 с лишним лет так и не появилось.

И все-таки следы ведут в США

Впрочем, при более внимательном изучении вопроса становится ясно, что в 90-е российские политтехнологи позаимствовали использование «двойников» все в тех же США – как и многие другие предвыборные технологии. Еще в 1991 году на выборах в городской совет Нью-Йорка кандидат Хосе Ривьера столкнулся с тем, что его соперником стал его полный однофамилец. С тех пор «двойники» не раз использовались в США конкурентами друг против друга, хотя и не так часто, как на постсоветском пространстве. Один из последних таких случаев был зарегистрирован в Канзасе в 2018 году на праймериз республиканской партии перед довыборами в Конгресс США. Рон Эстес, претендовавший на место, освобожденное нынешним госсекретарем США Майком Помпео, и в итоге победивший на выборах, прошел через сито праймериз с большим трудом – не в последнюю очередь из-за соперничества со своим полным однофамильцем. Двойник Эстеса утверждал, что является многолетним сторонником Республиканской партии, но изученные журналистами финансовые документы показали, что он и его жена имеют давнюю историю пожертвований в избирательные фонды демократов.

