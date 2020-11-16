Скандалы: Семейная грибница Михаила Мишустина

16.11.2020, 13:50, Разное

Постановление российского премьер-министра поможет грибному бизнесу его зятя

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, делающее грибы сельхозпродукцией. Это означает снижение ставки налога на прибыль до 0% для российских производителей грибов, один из которых принадлежит зятю премьера. Постановление от 11 ноября дополнило «Перечень видов продукции, относимой к сельскохозяйственной» позицией «грибы и трюфели», отнесенной к овощным культурам. Это изменение вступит в действие 1 января 2021 года.

Что произошло

В практическом смысле оно означает, что российские производители грибов смогут применять к реализации и переработке собственной продукции нулевую ставку налога на прибыль вместо 20%.

Грибы изначально несправедливо не попали в перечень сельхозпродукции, заявил РИА «Новости» директор Плодоовощного союза России Михаил Глушков. «Плодоовощной союз в 2019 году обратился в Минсельхоз об отнесении грибов к сельскохозяйственной продукции (в части налогообложения), рады, что наша инициатива была поддержана», — сказал он.

Что нужно знать о грибном рынке России

Россияне едят сравнительно мало тепличных грибов (700 грамм в год на человека против 3,5 кг в ЕС), поэтому у рынка хороший потенциал роста, писали «Ведомости». По данным Плодоовощного союза, в 2019 году объем рынка культивируемых грибов в России приблизился к 15 млрд рублей и 100 тысячам тонн в натуральном выражении, примерно треть из которых ввозится из Белоруссии.

Крупнейшим производителем грибов в России считается «Воронежский шампиньон», созданный совладельцами производителя снеков «Мартин».

По проектным мощностям топ выглядит иначе: «Мое лето», бенефициаром которого «Коммерсант» называл владельца автодилера «Авилон» Александра Варшавского, «Мастер гриб» братьев Дахновичей (их ГК «Фудлэнд» — крупнейший в России производитель и импортер сыров) и «Грибная радуга» зятя Михаила Мишустина Александра Удодова с 17 тысячами тонн грибов в год.

Крупный грибной проект в Подмосковье планировал и младший сын бывшего генпрокурора Игорь Чайка, но отказался от него в пользу других проектов. Грибные фермы — действительно капиталоемкий бизнес: комплекс на 10 тысяч тонн грибов в год стоит порядка 2–2,5 млрд рублей.

Что нужно знать о компании Удодова

ООО «Грибная радуга» зарегистрировано в 2015 году. Удодову принадлежит 70%, еще 30% в 2016 году принадлежали Юрию Папакину, затем перешли к Николаю Логвинову, а от него к сыну Олегу. Обе доли заложены по возобновляемым кредитным линиям в Альфа-банке до их полной выплаты (размер кредитов неизвестен).

Папакин и Логвинов-младший много лет были топ-менеджерами украинской кондитерской фабрики «Конти» с производством в Курске (в этом регионе находится основное производство «Грибной радуги»). По данным базы ICIJ, фабрика через офшор на Британских Виргинских островах принадлежала экс-депутату украинской Партии регионов Борису Колесникову и брату Рината Ахметова Игорю. Человек с таким же ФИО, как у Логвинова-старшего, упоминался на украинских интернет-ресурсах в качестве человека из команды Рината Ахметова. В группе SCM Ахметова The Bell сообщали, что ни группа, ни сам Ахметов не участвуют в проекте «Грибной радуги» и не имеют совместных бизнес-проектов с Удодовым.

«Грибная радуга» растет очень быстро: если в 2017 году активы компании составляли 1,6 млрд рублей, то в 2018 году уже 4,3 млрд рублей, а выручка увеличилась со 197 млн рублей до 974 млн рублей. В 2017 году компания заплатила 11 млн рублей налогов, в 2018 году — 45 млн рублей.

«Медуза» писала, что Мишустин крайне щепетильно относится к своему имиджу, и приводила в пример успешной работы его PR-службы как раз эпизод с обвинением Удодова в отмывании денег и то, что родственная связь бизнесмена с премьером была подтверждена в публичном поле. Удодов тоже очень озабочен своей репутацией в интернете — здесь The Bell рассказывал, как он все время пытается ее улучшить.

Сергей Смирнов, Ирина Панкратова