Путин поздравил Санду с победой на выборах в Молдавии

16.11.2020, 13:48, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин направил поздравительную телеграмму победившей на выборах президента Молдавии Майе Санду, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать конструктивному развитию отношений между нашими странами. Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам народов РФ и Молдовы», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Глава государства пожелал Санду успехов, крепкого здоровья и благополучия.

В воскресенье в Молдавии состоялся второй тур президентских выборов. После обработки 100% протоколов Санду победила на президентских выборах в Молдавии с результатом 57,75% голосов, действующего главу республики Игоря Додона поддержали 42,25% избирателей.

В непризнанном Приднестровье во втором туре президентских выборов Додона поддержали 85,8% граждан республики, Санду получила в Приднестровье 14,2% голосов избирателей. В Гагаузской автономии Молдавии, где также проживает русскоязычное население, по итогам обработки 92% протоколов Додона поддержали 94,6% избирателей, Санду – 5,34%.

Молдавский политолог Виталий Андриевский назвал газете ВЗГЛЯД три причины поражения Додона на выборах в Молдавии.