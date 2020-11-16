Эксперт: Не надо путать свободу мнений и разрушение основ государства

16.11.2020, 13:48, Новости дня

Не стоит путать свободу мнений и целенаправленную деятельность по разрушению основ государства, поэтому важно знать источник финансирования НКО, сообщил газете ВЗГЛЯД адвокат Алексей Мельников, комментируя идею рабочей группы Общественной палаты внести поправки в законы для усиления контроля за иностранным финансированием НКО.

«Тема очень болезненная. С одной стороны, хорошо, что есть общественная активность, дискуссия и организации, имеющие альтернативную точку зрения по сравнению с властью. Но не надо путать разные мнения и целенаправленную деятельность по разрушению основ государства», – сообщил Мельников.

По его словам, сейчас публикуются архивы спецслужб, в частности, архивы спецслужб США, где видно какую работу они вели в 70-80 годы, работая с тогдашними лидерами общественного мнения.

«И работа эта была направлена на разрушение государства. Поэтому, важно знать кто платит за музыку!? Финансирование должно быть понятно, а если оно происходит явно во вред государства, – оно должно пресекаться. Я за открытость, а при попытке скрыть эту важную информацию такие организации должны быть закрыты», – отметил адвокат.

При этом он уточнил, что выступает против того, чтобы организации закрывали «за сброшенный на счет кем-то доллар». По мнению Мельникова, должны быть четкие критерии. «Но целенаправленное вмешательство зарубежных государств в наши личные дела недопустимо. Пресекать это нужно жестко и быстро. Мы не заинтересованы в том, чтобы стать полигоном их бардака», – сказал он.

Ранее рабочая группа Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в Сети обратилась в Минюст с просьбой подготовить поправки в законы для усиления контроля за иностранным финансированием НКО.