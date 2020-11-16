 

Эксперт: Не надо путать свободу мнений и разрушение основ государства

16.11.2020, 13:48, Новости дня

Не стоит путать свободу мнений и целенаправленную деятельность по разрушению основ государства, поэтому важно знать источник финансирования НКО, сообщил газете ВЗГЛЯД адвокат Алексей Мельников, комментируя идею рабочей группы Общественной палаты внести поправки в законы для усиления контроля за иностранным финансированием НКО.

«Тема очень болезненная. С одной стороны, хорошо, что есть общественная активность, дискуссия и организации, имеющие альтернативную точку зрения по сравнению с властью. Но не надо путать разные мнения и целенаправленную деятельность по разрушению основ государства», – сообщил Мельников. 

По его словам, сейчас публикуются архивы спецслужб, в частности, архивы спецслужб США, где видно какую работу они вели в 70-80 годы, работая с тогдашними лидерами общественного мнения. 

«И работа эта была направлена на разрушение государства. Поэтому, важно знать кто платит за музыку!? Финансирование должно быть понятно, а если оно происходит явно во вред государства, – оно должно пресекаться. Я за открытость, а при попытке скрыть эту важную информацию такие организации должны быть закрыты», – отметил адвокат. 

При этом он уточнил, что выступает против того, чтобы организации закрывали «за сброшенный на счет кем-то доллар». По мнению Мельникова, должны быть четкие критерии. «Но целенаправленное вмешательство зарубежных государств в наши личные дела недопустимо. Пресекать это нужно жестко и быстро. Мы не заинтересованы в том, чтобы стать полигоном их бардака», – сказал он. 

Ранее рабочая группа Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности в Сети обратилась в Минюст с просьбой подготовить поправки в законы для усиления контроля за иностранным финансированием НКО. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Илон Маск обозвал главу Amazon подражателем

11.09 / Претендент на пост мэра Киева Гусовский: Городской голова, который назначен президентом, он подвешен этим президентом

02.11 / СТРАНА – украинский вице-премьер сравнил жителей Донбасса с опухолью

22.07 / Здание кинотеатра «Ролан» на Чистопрудном бульваре в Москве выставили на торги

06.11 / GT о выборах в США – «образцовая демократия» столкнулась с расколом в духе развивающихся стран

29.09 / США собрались ввести санкции против системы денежных переводов Ирана

21.07 / Луцкий террорист заявил о ранении одного из заложников

27.10 / Петросян рассказал о самочувствии

19.09 / Финальная экспертиза делу “Роттердам плюс” сняла все сомнения в обоснованности формулы – адвокат

13.10 / Вирусолог рассказал об особенностях вакцины от COVID-19 для людей из групп риска

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска