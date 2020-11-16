 

В регионы решено направить мобильные бригады медиков для борьбы с COVID-19

16.11.2020, 13:48, Новости дня

В регионы будут отправлены мобильные бригады медиков для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией.

«Нагрузка на системы здравоохранения в регионах растет, особенно непросто приходится медицинским работникам в малых городах, где вплотную столкнулись с нехваткой персонала», – передает слова главы правительства ТАСС.

Средства на создание мобильных бригад врачей выделит правительство. «Субсидии, которые выделяет правительство [на эти цели], получат медицинские институты и клиники, где есть серьезная научная школа и обширная практика», – сказал Мишустин. Он уточнил, что речь идет о 32 учреждениях.

«Из профессионалов, работающих в этих структурах, будут сформированы бригады, которые станут выезжать в регионы и помогут наладить процесс оказания медицинской помощи больным с коронавирусом, а также вести прием людей», – добавил премьер-министр.

В свою очередь министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной. По стране для пациентов в COVID-19 развернуто 263 тыс. коек.

«Ситуация с коронавирусной инфекцией продолжает оставаться напряженной. За последнюю неделю количество выявляемых случаев оставалось на достаточно высоком стабильном уровне», – передает слова главы Минздрава РИА «Новости».

«Наш резервный фонд реанимационный загружен сегодня менее чем на 25%, поэтому в этом отношении реанимационная защита полностью обеспечена», – добавил Мурашко. По его словам, значительно возросло количество пациентов, находящихся в реанимации. «И занятость на сегодняшний день – 5,3 тыс. коек», – отметил министр.

Ранее Минздрав рекомендовал властям регионов организовать амбулаторные центры для диагностики и лечения коронавируса.

Также Минздрав изменил правила лечения коронавируса на дому. Пациенты с положительным тестом на COVID-19 могут лечиться дома, если у них есть отдельная комната и они согласятся выполнять все требования врача, а при ухудшении самочувствия вызвать скорую помощь.



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