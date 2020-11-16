 

Яма с перебинтованной рукой рассказал, какую травму получил во время выступления в четвертьфинале “Танцев со звездами”

16.11.2020, 13:45, Новости дня

Судья “Танцев со звездами” на “1+1” Влад Яма травмировался во время выступления на паркете вместе с участницей проекта – фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлией Саниной и ее партнером Дмитрием Жуком. Об этом во время прямого эфира 15 ноября сообщил ведущий шоу Юрий Горбунов.

По словам ведущего, Яма покинул шоу и отправился в больницу. Горбунов не уточнил, какую травму получил судья проекта.

В ночь на 16 ноября в Instagram Stories Яма разместил ролик, сообщив, что врачи оказали ему первую помощь, после чего он отправился домой.

Супруга Ямы  Лилина Яма 16 ноября в Instagram Stories сообщила, что травма мужа не связана с переломом. Она также разместила видео, на котором Яма запечатлен с перебинтованной правой рукой во время завтрака.

“Слава богу, не перелом”, – написала она.

Скриншот: liliya_yama / Instagram

Премьера шоу “Танцы со звездами 7” состоялась 30 августа. Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис. 15 ноября в четвертьфинале место приглашенного судьи занял актер и экс-участник проекта актер Павел Вишняков.

Во время выступления в четвертьфинале пары исполнили три танца, один их которых – вместе с судьями проекта.

По итогам шоу покинул футболист Сергей Мельник и его партнерша хореограф Аделина Дели. 

Таким образом, в следующем эфире на паркет выйдут три пары: фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и экс-участницы группы “ВИА Гра”, певицы Санта Димопулос и Надежда Мейхер со своими партнерами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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