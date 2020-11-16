Верещук: Машины в Украине всегда были дорогими. Власть постоянно вела себя так, будто в стране работает крепкий автопром, который надо защищать

16.11.2020, 13:45, Новости дня

Абсолютное большинство украинцев (82%) – за доступные авто!

Авто в Украине всегда были дорогими. Причиной тому были интересы автопроизводителей, крупных импортеров и банков. Когда-то, в конце 90-х годов, в интересах одного из производителей был установлен запрет на импорт авто старше пяти лет, который впоследствии лет через 10 заменили высокими акцизами. Украинская постоянно вела себя так, будто в стране работает крепкий автопром, который надо защищать. (Для справки: в 2008 году в Украине производилось 400 тыс. авто, сейчас – только 4 тыс. Концерн Daewoo Motors обанкротился). “АвтоЗАЗ” практически ничего уже не производит. Лишь является прикрытием для импорта российской “Лады” якобы под брендом компании Renault, которая является акционером “Лады”).

Экономические кризисы 2008-го, 2014-го и 2020 года делали покупку авто все менее доступной для многих наших домохозяйств. По мере падения платежеспособности людей активно развивались различные “схемы” по импорту авто. Так называемые “евробляхи” – это лишь один из инструментов, который получил толчок в последние годы, опять же, наверное, не от хорошей жизни.

Давайте посмотрим принципиально. По уровню стоимости растаможки авто: мы пытаемся кого-то защитить или мы стараемся наполнить бюджет?

Если мы хотим наполнить бюджет, то почему больше за счет бывших в употреблении недорогих авто, чем за счет новых и дорогих? Логичнее было бы делать наоборот.

Если мы хотим кого-то защитить, то получается, что мы защищаем крупных автоимпортеров (то есть иностранный автопром), потому что отечественного автопрома почти не существует. Причем мы защищаем автоимпортеров и иностранный автопром за счет наших домохозяйств, которые вынуждены тратить больше денег. По оценкам экспертов, за последние 20 лет из-за ограничений на импорт подержанных авто украинские домохозяйства переплатили около $40 млрд.

Вопрос: зачем это государству? Тем более, зачем это государству сейчас, в условиях очередного экономического кризиса?

Да, когда-то были лучшие времена, государство использовало заградительные пошлины, было автокредитование, авто было более доступным среднему украинскому домохозяйству. Но за последние 12 лет было три экономических кризиса. Доходы и накопления населения упали. Доступность авто для наших домохозяйств уже совсем не та, что была прежде. А мы живем по несколько устаревшим фискальным представлениям. Возможно, пришло время сместить фокус по защите интересов автоимпортеров (и иностранного автопрома) на защиту интересов нашего среднего класса? Особенно сейчас, в коронакризис.

Призываю Минфин и коллег-депутатов подумать над тем, чтобы снизить акцизы на бывший в употреблении недорогие авто, а компенсировать это за счет новых и дорогих авто. Это сделает авто более доступными среднему украинскому домохозяйству. Это может быть одним из шагов поддержки нашего среднего класса во время коронакризиса со стороны президента Зеленского и нашей политической силы. Еще раз напомню: идею доступного авто поддерживают 82%(!) украинцев.

Источник: Ірина Верещук / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора