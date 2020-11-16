Мы станем «приоритетной целью» — шведские политики выступили против учений Стокгольма с США

16.11.2020, 13:40, Новости дня

Совместные учения Швеции с американскими военными противоречат принципу неприсоединения Стокгольма к военным альянсам, которого тот придерживается уже на протяжении двух веков, пишут в своей статье для Dagens Nyheter бывший статс-секретарь Минобороны Свен Хирдман и экс-постпред Швеции при ООН Пьер Шори. По их словам, подобная политика рискует навлечь на Швецию неприятности и превратить её в потенциальную приоритетную цель в случае нового конфликта великих держав.



Reuters

Весной, когда пандемия коронавируса поразила Швецию, Вооружённые силы этой страны собирались провести учения Aurora 20 на Балтике, которые, по предварительным оценкам, должны были обойтись казне в 660 миллионов шведских крон (около $76 млн. — ИноТВ). В этих крупных учениях должны были принять участие приблизительно 25 тыс. человек, пишут в своей статье для Dagens Nyheter бывший статс-секретарь Министерства обороны Свен Хирдман и бывший постпред Швеции при ООН Пьер Шори.

Тогда шведские офицеры должны были впервые вместе с американскими коллегами применить на практике ракетные комплексы Patriot. Тем не менее после сильных протестов учения пришлось отменить.

Однако теперь, в самый разгар смертоносной пандемии и ограничений свободы перемещения граждан министр обороны Петер Хультквист заявил, что Швеция проведёт совместные учения с силами Пентагона в шведских шхерах.

Реальная цель учений, судя по всему, состоит в том, чтобы подготовить шведские подразделения вместе с американским 352-м крылом специальных операций — которое в своё время воевало в Ираке и Афганистане — к возможному военному вмешательству в дела других стран (читай: в дела стран по ту сторону Балтийского моря).

«Эти военные учения противоречат принципу неприсоединения Швеции к военным альянсам, которого страна придерживалась на протяжении 200 лет. При этом стоит отметить, что в новом законопроекте о тотальной обороне этот принцип даже не упоминается. Подобная шведская политика в сфере безопасности может навлечь на Швецию неприятности и превратить нас в приоритетную цель в случае нового конфликта великих держав в Европе», — предупреждают авторы.

Между тем, альтернатива подобного поведения — о которой в шведском политическом дискурсе не говорят — заключается в сотрудничестве Швеции с такими странами, как Финляндия, Германия и Франция, с тем чтобы снизить напряжённость в отношениях между великими державами в Европе, подытоживают Хирдман и Шори.