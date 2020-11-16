 

Starlink продемонстрировал «впечатляющую скорость в экстремальных условиях»

16.11.2020, 13:35, Новости дня

В целом, пользователям понравилась спутниковая интернет-система Илона Маска Starlink. Как минимум, об этом свидетельствуют многочисленные позитивные отзывы о качестве соединения.

Пользователи отмечают «впечатляющую скорость в экстремальных условиях». Напомним, что компания SpасеХ разворачивает целый «батальон» спутников, благодаря которым Илон Маск пообещал обеспечить качественным высокоскоростным соединением всех жителей планеты. В Соединенных Штатах услуга уже доступна. Хотя даже американцев удивила довольно-таки высокая абонплата и дорогое оборудование. За модемы платили меньше.

Судя по отзывам клиентов, даже в сильные морозы Starlink обеспечивает скорость 150-175 Мбит/с.



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