В Кремле оценили приказ Эрдогана об отправке военных в Азербайджан

16.11.2020, 13:23, Разное

“Это внутреннее дело Турции”, – прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков внесение в парламент страны проекта указа Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке военных в Азербайджан. Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что в бывшей советской республике будет располагаться мониторинговый центр, где и будут находиться турецкие военные, передает RT. Таким образом, соответствующий указ – лишь соблюдение необходимой формальности.