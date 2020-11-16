 

В OPPO придумали смартфон с полукруглой выдвижной камерой

16.11.2020, 13:17, Разное

На рынок мобильных технологий может вскоре выйти новое необычное устройство. Специалисты компании OPPO придумали смартфон с выдвижной камерой полукруглой формы.
Документы для получения патента на подобное новшество уже поданы в WIPO, Всемирную организацию интеллектуальной собственности. Оригинальное конструктивное решение в телефоне касается фронтального объектива. Рендеры разработки, базирующиеся на патентных файлах, опубликовал в Сети ряд СМИ, пишущих на тематику IT-индустрии.

Селфи-модуль в аппарате выполнен в форме полукруга с выдвижным механизмом. При необходимости владелец данного смартфона от OPPO сможет выдвигать блок, а после завершения съемки – также легко убирать его внутрь корпуса. Благодаря инновации производитель смог отказаться от неудобных вырезов в дисплее устройства.

Основная камера на задней панели состоит при этом из нескольких датчиков. Они размещены в горизонтальный ряд и оснащены оптическими элементами, например, гибридным зумом с 15-кратным увеличением. Также в аппарате заметны на рендерах симметричный порт USB Type-C и физические кнопки управления на боковых гранях. Остальные характеристики нестандартного девайса пока остаются загадкой. Кроме того, китайская корпорация пока не заявляла и о выходе нового смартфона на коммерческий рынок. Вполне вероятно, пока специалисты OPPO ограничатся только созданием прототипа аппарата.



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