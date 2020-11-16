Ученые обнаружили зависимость между продолжительностью жизни и особенностями фигуры человека

16.11.2020, 13:17, Разное

Ученые говорят о том, что при вычислении индекса массы тела они не получили полной картины, которая бы описывала взаимосвязь между продолжительностью жизни и особенностями фигуры человека. По словам экспертов, у долгожителей есть некоторые отличительные черты.

Во время проведения эксперимента исследователи изучили соотношение объемов бедер, талии и показатели роста около 2,5 миллиона добровольцев. Как отметил автор исследования Тосиф Ахмад Хан, люди, у которых имелся лишний вес в области талии, были более подвержены риску преждевременной смерти. Диетолог рассказал, что жир вокруг органов в брюшной полости зачастую свидетельствует о высоком уровне холестерина, сердечных заболеваниях, скачках давления и диабете.

Исследование показало, что если талия увеличивается на 10 сантиметров, то риск преждевременной гибели повышается на 11%. При этом среди людей, у которых широкие бедра, наоборот, больше долгожителей. Если их окружность будет больше на 10 сантиметров, то риск смерти снизится на 10%.