 

Лещенко пожаловался на трудное материальное положение

16.11.2020, 13:17, Разное

Российский певец Лев Лещенко оказался в трудном материальном положении. Из-за отсутствия концертной деятельности он был вынужден обратиться за помощью к друзьям.
По словам исполнителя, в отечественном шоу-бизнесе лишь 20-30 звезд не испытывают проблем с финансами. А остальные влачат жалкое существование, граничащее с нищетой. Иногда доходит до того, что у людей не оказывается денег на хлеб, ведь концертов нет уже 7-8 месяцев. Сам Лев Лещенко был вынужден обращаться к друзьям, чтобы те ему материально помогли.

При этом музыканты в такое тяжелое время не могут отвернуться от своих коллективов. Кроме того, им приходится платить налоги в полном объеме и никто нагрузку снимать не собирается, отметил Лев Лещенко.



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