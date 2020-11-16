Мнение: Венесуэльский след американских выборов

16.11.2020, 13:10, Разное

"Все чудесатей и чудесатей, подумала Алиса" (с)

Эпизод фальсификации выборов президента США.

В прямом эфире CNN бдительные граждане заметили, как у Трампа просто списали 19,958 голосов и приписали ровно столько же Байдену. Сейчас картинка расходится в виде популярного мема на тему "честной системы подсчета Dominion". Видимо примерно так и сокращали отрыв от Трампа в Пенсильвании Искомое видео https://twitter.com/kylenabecker/status/1326585881730420737

Что примечательно, демократы тоже начали собирать деньги на суды, как до этого делал Трамп.

Камала Харрис уже попросила срочно жертвовать деньги Байдену https://twitter.com/KamalaHarris/status/1328067228047175680 для борьбы с "безосновательными судебными исками".

Разумеется, если бы демократы были уверены, что Трамп сдастся, им бы деньги на суды не понадобились. Но после того как агент Дональд объявил https://colonelcassad.livejournal.com/6329410.html, что он не признает победу Байдена и будет судиться, иллюзии рассеялись и демократы поняли, что от Трампа так просто не избавиться.



Вице-адмирал в отставке Питер Неффенгер.

И еще интересное на тему "Доминиона". Как выяснилось, Питер Неффенгер, член совета директор Smartmatic, напрямую связанной с поставками машин для голосования для выборов в США, входит в состав "переходной администрации" Байдена https://twitter.com/MillerStream/status/1328015820270735361. А председатель совета директоров этой кампании являлся…тадам…одним из руководителей фонда "Открытое общество" Джорджа Сороса, который в свою очередь обещал https://twitter.com/simondolan/status/1328001413998374912, что в 2020-м году Трамп исчезнет. Да это же "любы друзи". Естественно, в команде Трампа не могли не ухватиться за это чудесное соседство и сразу начали обвинять отставного адмирала в соучастии в фальсификации выборов и попытках незаконного захвата власти. По сути же, безотносительно роли Неффенгера, человек связанный с организацией выборов состоит в команде одного из кандидатов.



Председатель правления компании поставлявшей машины для голосования в США Марк Мэллок-Браун и Джордж Сорос.

Чтобы лучше было понятно, какие ответственные кадры поставляют машины для голосования в США. На этих выборах, машины поставленные компанией связанной с другом Джорджа Сороса работали в 28 штатах США, в том числе и в большинстве тех штатов, где ночью после выборов голоса за Трампа расти внезапно перестали, а голоса за Байдена устремились к зияющим высотам.

Для понимания, специально взял именно Вики, где его прямым текстом называют человеком Сороса:

Мэллок Браун был тесно связан со спекулянтом-миллиардером Джорджем Соросом .

Работая в « Интернационале беженцев», в 1993–94 годах он входил в состав Консультативного комитета Сороса по Боснии, созданного Соросом. С тех пор он поддерживал теплые отношения с Соросом и снимал квартиру, принадлежавшую Соросу, когда работал в Нью-Йорке по заданию ООН.

Работая администратором Программы развития Организации Объединенных Наций, Мэллок Браун выступал рядом с Соросом в 2002 году, предлагая, чтобы Организация Объединенных Наций и Институт открытого общества Сороса, а также другие организации работали вместе для финансирования гуманитарных функций.

В мае 2007 года Фонд Сороса объявил о назначении Мэллока Брауна вице-президентом. В сентябре 2007 года The Observer сообщил, что он ушел с этой должности, став правительственным министром Великобритании. Также в мае 2007 года Мэллок Браун был назначен вице-председателем двух других важных организаций Сороса – управления фондами Сороса и Института открытого общества .

А теперь давайте, расскажите мне про честные выборы, к технической организации которых причастны вот эти добрые люди.

И еще интересная деталь. Машины для голосования от Smartmatic использовались…тадам…на выборах в Венесуэле, которые США обвиняли в фальсификациях.

Вот документ 2006-го года от Викиликс https://wikileaks.org/plusd/cables/06CARACAS2063_a.html, где рассказывается, что изначально компания была основана тремя венесуэльцами. И после успешного старта на выборах в Венесуэле, кампания (зарегистрированная на Барбадосе), решила заняться выборами в США. Примечательно, что еще в 2004 году оппозиция Венесуэлы утверждала, что недобрала голосов, потому что чавистам подкручивали голоса через машины Smartmatic, причем было доказано на практике, что их взлом возможен. Вот это совсем иронично – Трамп обвиняет демократов в том, что с помощью избирательных машин компании Smartmatiс основанной в Венесуэле, у него украли голоса. Ровно в том же, в чем проамериканская оппозиция обвиняла машины этой же компании на выборах в Венесуэле в середине нулевых. Киселев JPG. И эта же кампания, с подобным бэкграундом, была при администрации Обамы допущена к поставкам машин для голосования на выборах в США.

Вполне естественно, что когда это выплыло, Джулиани и Ко тут же начали заявлять, что система Dominion вообще не должна быть задействована для подсчета голосов где-либо на территории США. Вот так и крошится миф о безопасности американской системы электронного подсчета голосов, которую теперь будут увязывать с Венесуэлой. Джулиани вообще заявил, что Smartmatic основали по решению Уго Чавеса для фальсификации выборов. Не удивлюсь, если теперь во вмешательстве в выборы США обвинят Венесуэлу и покойного Большого Уго.

«Система голосования Dominion была впервые разработана для Уго Чавеса, чтобы "побеждать" и "удерживать" себя на посту. Она также использовалась на выборах в США 2020 года, фактически, она использовалась во всех шести колеблющихся штатах. И в одностороннем порядке помогли одной команде с ночными подсчетами избирателей. Только одно направление, только одна партия. Всегда. Интересно, как это работает. Правят три компании: Election Systems & Software (ES&S), Dominion и Hart InterCivic, которыми пользуются 92% избирателей США, поскольку Dominion обслуживает 40%. Smartmatic – еще один крупный игрок в США».

https://ussanews.com/News1/2020/11/15/rudy-giuliani-jenna-ellis-explain-alleged-dominion-and-smartmatic-connection/



"Подозрительные штаты" с "подозрительными машинами".

Адвокат Трампа Сидни Пауэлл заявила https://www.zerohedge.com/political/trump-lawyer-sidney-powell-were-getting-ready-overturn-election-results-multiple-states, что у них есть свидетель, готовый подтвердить факты фальсификации выборов в США. По ее заявлениям, администрация Трампа намерена добиться отмены итогов выборов сразу в нескольких штатах. По ее словам, основной линией будет демонстрация системной фальсификации выборов в США с помощью системы Dominion. Также она утверждает, что у администрации Трампа есть алгоритм, с помощью которого переписывали голоса с Трампа на Байдена.

И так, в качестве вишенки на торте американской свободы и демократии. В декабре 2019-го года 3 сенатора-демократа (!) – Элизабет Уоррен (3-я по популярности на праймериз у демократов), Эми Клобушар (4-я по популярности на праймериз у демократов), Рон Уайден и примкнувший к ним Шепилов еще один конгрессмен, направили письмо https://www.washingtonexaminer.com/news/democratic-senators-warned-of-potential-vote-switching-by-dominion-voting-machines-prior-to-2020-election в адрес компании Dominon, в котором говорилось о "машинах переключающих голоса" и называли это проблемой, которая угрожает "честности наших выборов". Подчеркну, это не трамписты, а люди, которые боролись (ну или делали вид) с Байденом за выдвижение на пост президента США.

На эту тему понравился комментарий "Я раньше была уверена в нашей избирателей системе, но после всех этих статей про Dominion, думаю что нас наебали еще во время выборов Обама/Ромни".

Главная задача агента Дональда, продвинуть эти мысли и идеи в основной электорат республиканской партии, чтобы мысль о том, что выборы в США могут вот так топорно и тупо украсть (об этом говорили и раньше, но говорили политические маргиналы, которым никто не верил, а тут фактический лидер Республиканцев и президент США делает конспирологию мейнстримом), как в какой-нибудь Африке, укоренилась в мозгах американцев. И вот это наследие многократно переживет самого Трампа, как бы не закончилась его политическая карьера. Фактически, эта история может уничтожить один из системообразующих американских мифов. Миф о том, что в США проходят честные выборы, на которых невозможны фальсификации.