Диана Гурцкая заболела коронавирусом

16.11.2020, 13:08, Новости дня

Заслуженная артистка РФ и член Общественной палаты Диана Гурцкая заболела COVID-19, сообщил ее брат и продюсер Роберт Гурцкая.

По его словам, певица ведет большую благотворительную работу в рамках волонтерских акций ОП РФ и своего центра социокультурной реабилитации.

«Несмотря на все меры предосторожности, где-то не уберегли Диану… Она никак не могла отказать людям, несмотря на наши уговоры. Свою роль сыграло и то, (что) летом при тестировании у Елены Малышевой анализ показал наличие у Дианы антител. Скорее всего, она бессимптомно переболела в начале зимы. Однако этого иммунитета хватило, к сожалению, ненадолго», – цитирует РИА «Новости» Роберта Гурцкая.

Сейчас певица находится дома под наблюдением врачей, добавил он.

На прошлой неделе стало известно, что композитора Дробыша госпитализировали с коронавирусом. Ранее коронавирусом болели певец Стас Михайлов, актриса Кристина Асмус, актриса Елена Воробей и другие.