Мнение: Победит ли Молдова коррупцию?
16.11.2020, 13:00, Разное
У Молдовы – новый президент. Это 48-летняя Майя Санду.
А я вчера прилетел в Кишинев. Не было даже намека на попытку не пустить меня в самолет, как это произошло две недели назад, в день первого тура президентских выборов.
С кем не разговаривал вчера в Кишиневе, все в один голос говорят, что молдаване голосовали за Санду, потому что голосовали против коррупции, в которой погрязла республика….
Источник: Ирек Муртазин
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