Мнение: Победит ли Молдова коррупцию?

16.11.2020, 13:00, Разное

У Молдовы – новый президент. Это 48-летняя Майя Санду.

А я вчера прилетел в Кишинев. Не было даже намека на попытку не пустить меня в самолет, как это произошло две недели назад, в день первого тура президентских выборов.

С кем не разговаривал вчера в Кишиневе, все в один голос говорят, что молдаване голосовали за Санду, потому что голосовали против коррупции, в которой погрязла республика….