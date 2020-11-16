 

Мнение: Победит ли Молдова коррупцию?

16.11.2020, 13:00, Разное

У Молдовы – новый президент. Это 48-летняя Майя Санду.

А я вчера прилетел в Кишинев. Не было даже намека на попытку не пустить меня в самолет, как это произошло две недели назад, в день первого тура президентских выборов.

С кем не разговаривал вчера в Кишиневе, все в один голос говорят, что молдаване голосовали за Санду, потому что голосовали против коррупции, в которой погрязла республика….

Источник: Ирек Муртазин



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