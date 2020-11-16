Заболевания позвоночника: когда без операции не обойтись

16.11.2020, 13:11, Детали

Теги: Здоровье, Здравоохранение

Образ жизни большинства современных людей далек от здорового. Большая часть населения проводит по 8 и более часов сидя на одном месте, питается не самой полезной, а иногда и откровенно вредной пищей, игнорирует необходимость регулярных физических нагрузок и ленится пройти лишние 300 м пешком. Поэтому и большинство заболеваний с каждым годом «молодеет», в том числе и патологии позвоночника. Медицинская статистика ужасает: изменения в состоянии анатомических структур позвоночного столба и окружающих тканей есть практически у каждого второго взрослого человека, а нередко и у детей.

Самые распространенные заболевания позвоночника и что с ними делать

Сегодня практически каждый, кому уже больше 25 лет, не понаслышке знает о том, что такое боли в спине или шее. А практически половина представителей категории 40+ уже имеют официально поставленный диагноз остеохондроз или даже протрузия, грыжа межпозвоночного диска. Это самые распространенные заболевания позвоночника, которые являются логическим продолжением друг друга.

Кроме них, платой за недостаточный уровень внимания к собственному здоровью и потребностям организма в адекватных физических нагрузках могут стать:

остеопороз;

невралгии;

сколиоз и пр.

Иногда люди уже рождаются с патологиями позвоночника. Это могут быть добавочные позвонки, присутствие сосудистых опухолей внутри костных структур, врожденный сколиоз и т. д. Но, к счастью, современный уровень развития медицины позволяет справиться со всеми этими заболеваниями.

В большинстве случаев, если ситуация не представляет серьезной угрозы для жизни и здоровья пациента, лечение начинают с применения безоперационных методов. Но, как показывает практика, они далеко не всегда приводят к выраженным положительным изменениям в состоянии больного. Кроме того, особенности строения позвоночного столба таковы, что устранить патологические изменения в нем без прямого вмешательства практически невозможно. В силах консервативного лечения лишь затормозить усугубление проблемы, но не избавить пациента от нее полностью.

Поэтому устранить патологию полностью способно только хирургическое вмешательство. Применяющиеся сегодня в спинальной хирургии методы отличаются высокой эффективностью и безопасностью, хотя риски присутствуют в любой операции.

Тем не менее современное оборудование и использование передовых технологий, например, как в « SL-клиника », позволяют свести их к минимуму, восстановить правильную анатомию позвоночника и обеспечить легкость и безболезненность протекания послеоперационного периода.

Остеохондроз, протрузия и грыжа межпозвоночного диска

Остеохондроз возникает в результате возрастных изменений в организме или повышенных нагрузок на позвоночный стол. При этом высокие нагрузки на него приходятся не только при выполнении тяжелой физической работы, например, регулярного подъема тяжестей, но и длительного сидения.

При нем в дисках происходят дегенеративно-дистрофические изменения, приводящие к уменьшению их толщины и снижению эластичности. Если на этом этапе не провести комплексное лечение диск деформируется, т. е. на нем сформируется выпячивание. В таком случае диагностируют протрузию межпозвонкового диска. Со временем его оболочка не выдерживает и разрывается, т. е. образуется грыжа.

И протрузии, и грыжи чреваты ущемлением проходящих в позвоночном канале спинномозговых корешков и самого спинного мозга. Это приводит не только к мощным, стреляющим болям, отдающим в ту или иную часть тела, но и к нарушениям в ней чувствительности и ограничению естественной амплитуды движений. Тяжелыми последствиями грыжи диска становятся:

паралич;

утрата контроля над процессами мочеиспускания и дефекации;

эректильная дисфункция;

повышение риска наступления инсульта.

При наличии признаков компрессии спинномозговых корешков (корешкового синдрома), не устраняемых консервативными методами показана операция. Также однозначным поводом для ее проведения является стеноз спинного мозга в результате его сдавления выпячиванием, и секвестрированная грыжа, т. е. отделение выпавшей в позвоночный канал части диска.

В арсенале современных спинальных хирургов находятся следующие методы хирургического лечения протрузий и грыж:

Нуклеопластика и гидропластика – операции, выполняемые под местной анестезией под контролем ЭОП через введенную в центр пораженного диска иглу (диаметр не более 3 мм). Суть метода заключается в разрушении части внутреннего содержимого диска холодной плазмой, лазером или радиоволнами при применении нуклеопластики и напором физиологического раствора при использовании методики гидропластики. После процедуры пациент может в тот же день вернуться домой. Послеоперационный период легкий. Но эти виды операций показаны только при размерах протрузий и грыж менее 5—7 мм. Послеоперационные рубцы полностью отсутствуют.

Эндоскопическая операция – выполняется через точечный прокол, диаметром до 1 см. Подразумевает использование специального оборудования с вмонтированной камерой, которое погружается внутрь тела и обеспечивающего постоянный контроль хирургу над осуществляемыми действиями. Длительность нахождения в стационаре – 3—5 дней. Активизация пациента происходит в день проведения хирургического вмешательства.

Микродискэктомия – применяется при невозможности использовать более щадящие методики, но имеет наиболее широкие возможности. Операция выполняется через разрез до 3 см в длине и обеспечивает полный визуальный контроль над местом проведения вмешательства. Она позволяет удалить грыжу, высвободить зажатые нервные корешки, установить необходимые фиксирующие конструкции и т. д. Активизация пациента осуществляется на следующий день, а длительность пребывания в стационаре колеблется от 5 до 14 дней.

Если диск приходится удалять полностью, его можно заменить эндопротезом, являющимся практически полным аналогом природному.

Остеопороз

Еще одним распространенным заболеванием является остеопороз. Под этим термином подразумевается снижение плотности костной ткани, в том числе и позвонков. В результате она становится более пористой, а значит, и хрупкой, что резко увеличивает риск получения компрессионных переломов позвоночника.

Сам остеопороз лечится только консервативным путем, поскольку в основе его развития лежит нарушение обмена веществ. Если ранее подобное наблюдалось в основном только у пожилых, то сегодня заболевание все чаще встречается и у людей средних лет. Это связано с увеличением количества случаев возникновения эндокринных расстройств, среди которых лидирующее место занимает сахарный диабет 2 типа.

Основной опасностью остеопороза является резкое увеличение риска получения переломов, включая компрессионные переломы позвоночника. Они уже во многих случаях требуют вмешательства спинальных хирургов. В таких ситуациях в зависимости от степени, т. е. величины сплющивания тела позвонка, пациентам проводится вертебропластика или кифопластика. Оба вида операций подразумевают введение в полость сломанного позвонка тонкой канюли, через которую подается специальный костный цемент. Он полностью затвердевает через 10 минут. После этого канюлю убирают и закрывают рану стерильной повязкой.

Разница между вертебропластикой и кифопластикой заключается в том, что кифопластика подразумевает введение баллона в тело позвонка перед выполнением других манипуляций. За счет его наполнения и раздувания удается восстановить нормальную форму позвонка, что невозможно посредством вертебропластики. Поэтому кифопластика применяется, когда высота позвонка уменьшается на 70% и более.

Вертебропластика применяется и для лечения сосудистых опухолей позвоночника.

Невралгия

Ущемление нервов спины нередко возникает в результате действия различных факторов, включая радикулопатии, кокцигодинию, фасеточный синдром. Это провоцирует сильные боли и ограничения подвижности. Если устранить их не получается консервативными методами, проводится хирургическая коррекция. Наиболее безопасным и эффективным методом является радиочастотная абляция (РЧА). Метод подразумевает разрушение провоцирующего боль нерва, что приводит к полному устранению болевого синдрома. Процедура занимает 20 минут и не требует госпитализации.

Сколиоз

При сколиозе операция показана при 3 и 4 степени искривления позвоночника в боковой плоскости. Хотя детям, у которых наблюдается быстрое прогрессирование патологии, она может проводиться и на 2 стадии. Сегодня предпочтение отдают установке отдельных систем на каждый позвоночно-двигательный сегмент сколиотической дуги с постепенным выравниванием ее. Это позволяет избежать сильных послеоперационных болей и сложного восстановительного периода. А «подтягивание» систем осуществляется в амбулаторных условиях.

Таким образом, от заболеваний позвоночника не застрахован никто. Поскольку полностью исправить ситуацию и избежать развития опасных параличом или еще более серьезных осложнений можно только хирургическим путем, важно не откладывать визита к доктору и внимательно относиться к выбору клиники. Работа с позвоночником требует ювелирной точности, поэтому стоит отдавать предпочтение опытным спинальным хирургам, проводящим современные виды операций с применением малоинвазивных методик. В «SL-клиника» работают ведущие спинальные хирурги Барченко Борис Юрьевич и Шаболдин Андрей Николаевич. В их распоряжение находится самое современное оборудование для удаления протрузий и межпозвонковых грыж, лечения компрессионных переломов позвонков через прокол и фиксации смещенных позвонков, выравнивания позвоночного столба и т. д.