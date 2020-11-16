Прохор Шаляпин: «Двоюродная бабушка просила переписать на нее все мое имущество»

16.11.2020, 12:53, Разное

Во время съемок программы «Звезды сошлись» на канале «НТВ» Прохор Шаляпин пояснил о том, как складываются его взаимоотношения с родственниками. Музыкант признался, что был период, когда его двоюродная бабушка обратилась к нему с предложение переписать на нее все его имущество.

Родственница узнала о разводе Прохора Шаляпина и позвонила ему. Она сказала, что в курсе о его расставании и о том, что он купил квартиру. Чтобы сохранить имущество артиста, она попросила переписать недвижимость на нее. Музыканта это предложение со стороны двоюродной бабушки очень удивило. В то время он стал популярным и узнаваемым. Об артисте стали говорить после того, как стало известно о его романтических отношениях с пожилыми женщинами.

Прохор Шаляпин рассказал, что он переехал в Москву, когда ему было 15 лет. В столице у него были родственники, но со временем они все от него отдалились. Артист обрел на новом месте много хороших друзей, которые стали ему более близкими, чем «люди по крови». Сейчас, как отметил исполнитель, он не общается с родными. По словам Прохора Шаляпина, отец его не любил, а в детстве он терпел от него одни издевательства. В свою очередь, он также отрицательно относился к родителю, так как не чувствовал от него никакого тепла. Музыкант считает, что в некоторых семьях дети могут жить хуже, чем в детских домах.