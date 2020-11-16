«Витамины против COVID-19»: Ученые ищут новые эффективные средства от коронавируса

16.11.2020, 12:53, Разное

Британские исследователи запустили исследование, которое получило название CORONAVIT, для того чтобы выяснить, способен ли витамин D защитить от коронавирусной инфекции. На данный момент специалисты ищут новые эффективные способы, которые помогут в борьбе с заболеванием.

В исследовании задействованы более 5 тысяч человек, а его результаты будут готовы к лету. Ученые уже получили некоторую информацию, которой поделились в научном издании. Было установлено, помогают ли при профилактике COVID-19 различные поливитаминные комплексы. Ученые рассказали, какие именно витамины можно принимать, чтобы не нанести вреда организму.

Согласно результатам исследования, нет универсальных поливитаминных комплексов, которые сразу защищают от различных инфекций. Иммуностимулирующие добавки обычно бывают специализированными, так как предназначены для различных категорий пациентов. Ученые говорят о том, что если человек, который является здоровым и нормально питается, начнет принимать поливитамины, он рискует получить двойную дозу и подвергнуть свой организм опасности.

При этом поливитаминных комплексов, которые можно применять для профилактики коронавирусной инфекции, пока нет. На данном этапе по этой теме проводятся клинические исследования. Ученые установили, что для поддержания иммунной системы человека самыми важными являются витамины C и D, а также цинк. Кроме этого, в организме необходимо присутствие достаточного количества омега-3-ненасыщенных жирных кислот.