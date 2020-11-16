Яна Кошкина сделала предложение Гарику Харламову

16.11.2020, 12:53, Разное

Телеведущая Яна Кошкина сделала предложение руки и сердца разведенному Гарику Харламову. О своих «чувствах» она заявила в рамках демонстрации юмористической пародии на телепроект «Давай поженимся».

На съемках Comedy Club все было так же, как и в оригинальной версии шоу Первого канала. Роль звездного жениха досталась Гарику Харламову. Что касается Яны Кошкиной, то ведущая перевоплотилась в одну из его потенциальных избранниц. Актрису представили как успешную девушку, мечтающую за счет известного юмориста отправиться в отпуск на Мальдивы.

В сценке были высмеяны отношения Гарика Харламова и его экс-жены Кристины Асмус. Ведущий пародии на проект «Давай поженимся» уточнил, имеется ли у Кошкиной какой-нибудь сюрприз для звездного жениха. Актриса, в свою очередь, дала отрицательный ответ. Ведущий заявил, что это правильное решение, поскольку уже никому не удастся превзойти сюрприз создателей кинофильма «Текст». В нем Кристина Асмус согласилась сняться в откровенной сцене.

После развода с Кристиной Асмус Гарика Харламова подозревали в романе с телеведущей Яной Кошкиной. Сам же он только высмеял данные слухи.

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