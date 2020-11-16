В Бурятии ввели первый в России повторный локдаун

16.11.2020, 12:50, Разное



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Ограничения введены указом главы республики Бурятия Алексея Цыденова. В своем видеообращении он заявил, что повторная блокировка — это вынужденный шаг. Эпидемиологическая ситуация в регионе усложняется, поэтому в данный момент необходимо «максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования». Цыденов сообщил, что сейчас жителям Бурятии важно оставаться дома, чтобы помочь переломить ситуацию в сторону снижения заболеваемости. Глава республики также подчеркнул, что ограничения продлятся не более двух недель, иначе последствия локдауна будут тяжелыми и для бизнеса, и для республики в целом.

С 16 по 30 ноября 2020 года включительно в Бурятии приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Эти ограничения распространяются на столовые и буфеты, в том числе расположенные в гостиницах. Закрываются торговые центры, развлекательные заведения, кинотеатры, бассейны, сауны и бани.

Исключения сделаны для аптек и аптечных пунктов, салонов связи, продовольственных магазинов и торговых точек, где продаются товары первой необходимости.

Бурятия также приостановила движение грузового автотранспорта через российско-монгольскую границу с 16 ноября 2020 года по 18 января 2021 года. Переходы через границу граждан Монголии, желающих вернуться на родину из России, а также иностранцев, желающих выехать из Монголии, будут проводиться по предварительной договоренности.

По данным республиканского оперативного штаба на утро понедельника, в Бурятии за сутки выявлено 269 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заболели более 15 тысяч человек.

Напомним, субъекты федерации имеют право вводить ограничения на свое усмотрение в зависимости от эпидемиологической обстановки. При этом федеральные власти не исключают возможность введения локдауна на территории всей России, но этот сценарий рассматривается как нежелательный.