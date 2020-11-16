 

В Бурятии ввели первый в России повторный локдаун

16.11.2020, 12:50, Разное


1
минута

Ограничения введены указом главы республики Бурятия Алексея Цыденова. В своем видеообращении он заявил, что повторная блокировка — это вынужденный шаг. Эпидемиологическая ситуация в регионе усложняется, поэтому в данный момент необходимо «максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования». Цыденов сообщил, что сейчас жителям Бурятии важно оставаться дома, чтобы помочь переломить ситуацию в сторону снижения заболеваемости. Глава республики также подчеркнул, что ограничения продлятся не более двух недель, иначе последствия локдауна будут тяжелыми и для бизнеса, и для республики в целом. 

С 16 по 30 ноября 2020 года включительно в Бурятии приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и других предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Эти ограничения распространяются на столовые и буфеты, в том числе расположенные в гостиницах. Закрываются торговые центры, развлекательные заведения, кинотеатры, бассейны, сауны и бани. 

Исключения сделаны для аптек и аптечных пунктов, салонов связи, продовольственных магазинов и торговых точек, где продаются товары первой необходимости. 

Бурятия также приостановила движение грузового автотранспорта через российско-монгольскую границу с 16 ноября 2020 года по 18 января 2021 года. Переходы через границу граждан Монголии, желающих вернуться на родину из России, а также иностранцев, желающих выехать из Монголии, будут проводиться по предварительной договоренности. 

По данным республиканского оперативного штаба на утро понедельника, в Бурятии за сутки выявлено 269 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заболели более 15 тысяч человек.

Напомним, субъекты федерации имеют право вводить ограничения на свое усмотрение в зависимости от эпидемиологической обстановки. При этом федеральные власти не исключают возможность введения локдауна на территории всей России, но этот сценарий рассматривается как нежелательный.  



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11 / Конец того света

07.09 / Жилые дома Первоуральска затопило фекалиями

10.11 / Вдова Караченцова заступилась за обвиненного в гибели дочери Владимира Конкина

27.09 / Законодатели представили двухпартийную резолюцию, призывающую Россию освободить находящегося в тюрьме бывшего морского пехотинца США Тревора Рида

15.10 / Мнение: О сроках закрытия Москвы на новый некарантин

02.07 / В Нью-Йорке произошло обрушение жилого дома

15.08 / На митинге в Хабаровске нашли визитку Яроша

04.11 / Мнение: Большой Бесхоз, или кто на самом деле эксплуатировал рабочих

15.08 / Тимати отмечает 37-летие: поздравления от сына, дочки и любимой девушки

30.10 / Суд в Беларуси оштрафовал 75-летнюю пенсионерку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска