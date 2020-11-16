Роскосмос рассекретил документы о первом «Луноходе»

16.11.2020, 12:48, Новости дня

В честь 50-летия доставки на Луну первого в мире управляемого ровера «Луноход-1» на сайте Роскосмоса опубликованы документы о его разработке и запуске.

«Подборка содержит министерские и ведомственные документы, протоколы производственных совещаний, отчетную документацию и фрагменты переписки участников работ с руководством ракетно-космической отрасли», – говорится на сайте Роскосмоса.

До последнего времени документы были засекречены и публикуются впервые.

«В рамках советской лунной программы проект аппарата для перемещения по поверхности иной планеты был разработан специалистами Особого конструкторского бюро № 1 (ОКБ-1) под руководством Сергея Павловича Королева и передан для реализации на Машиностроительный завод им. Лавочкина, главным конструктором которого незадолго до этого был назначен Георгий Николаевич Бабакин. Самоходное шасси для аппарата создали инженеры Всесоюзного научно-исследовательского института транспортной машиностроения (ВНИИтрансмаш) под руководством Александра Леоновича Кемурджиана», – отмечается в аннотации к документам.

«По первоначальному замыслу, самоходному аппарата предстояло в телеуправляемом режиме исследовать район предстоящей высадки космонавтов на Луну, после чего исполнить роль радиомаяка для управления прилунением пилотируемого корабля проекта Н1-Л3. Однако после пересмотра программы Луноход был переориентирован для беспилотной исследовательской работы на поверхности естественного спутника Земли. Ему была поставлена задача дистанционного сбора информации для изучения особенностей лунной поверхности, радиоактивного и рентгеновского космического излучения, химического состава и физических свойств лунного грунта», – информирует «Роскосмос».

«В отсутствие мощных и компактных компьютеров Луноход управлялся с Земли по радиоканалу. Он имел телекамеры, которые передавали изображение окружающей поверхности в Центр управления полетам. Управление аппаратом осуществляли несколько сменных наземных экипажей, которые состояли из командира, водителя, бортинженера, штурмана и оператора наведения антенны. Водитель управлял движением, штурман выполнял навигационные расчеты, бортинженер контролировал состояние аппаратуры, а оператор антенны следил за ее правильной ориентацией. Общее руководство осуществлял командир, который принимал решения на основании сообщений членов команды.

За 301 сутки 6 часов 37 минут аппарат преодолел по лунной поверхности расстояние 10 540 м, обследовав площадь в 80 тыс. кв. метров, отработав 537 циклов определения физико-механических свойств поверхности и выполнив химический анализ лунного грунта в 25 точках. На Землю были переданы более 200 лунных панорам и около 20 тыс. снимков малокадрового телевидения», – говорится в сообщении.

В октябре руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной. Вместе с тем, в конце мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что пилотируемый полет к Луне и высадку на ней первых россиян планируется осуществить в 2030 году. В госкорпорации подчеркнули, что космонавты, которые отправятся на Луну, должны будут стать автономнее и принимать решения без помощи центров управления на Земле.