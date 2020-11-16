Мнение: Почему сторонников Трампа начали бить в США

16.11.2020, 12:45, Разное

В США начались хорошо знакомые нам по другим странам непотребства. Вот, к примеру, видео из твиттера журналиста Бенни Джонсона, которое только там набрало уже 2,5 миллиона просмотров. Борцы с белыми привилегиями бьют и чем-то обливают пожилого мужчину за то, что на нём надета майка с надписью «Трамп»:

https://twitter.com/bennyjohnson/status/1327792715556335616

А вот тут седого мужчину, на этот раз довольно крепкого на вид, сбивают на асфальт и бьют уже лежачего по голове:

https://twitter.com/FromKalen/status/1327759618437689344

Чернокожий активист, напавший на мужчину сзади, держит плакат: «Трамп, Пенс, уходите сейчас». Милый штришок: упавший мужчина роняет телефон, который тут же похищают шустрые молодые негритянки. Это Вашингтон, столица США.

Вот ещё несколько эпизодов с нападениями на сторонников Трампа:

https://www.youtube.com/watch?v=SAipq1C3ibQ

Причины, по которым Америка скатилась в такое варварство, известны.

В современном мире остались всего три способа объяснить широким народным массам, почему одни живут бедно, тогда как другие — богато.

Путь первый. Заявить, что мы уже находимся в пути к светлому будущему, но вот прямо сейчас нужно немного потерпеть. Любопытные могут набрать в поисковике «хилиазм» или «милленаризм», чтобы ознакомиться с длинным списком сообществ, которые ждут, как выразился академик Митрохин, «земной справедливости и устранения социального зла».

Путь второй. Разрекламировать доступный социальный лифт, после чего обескураживать недовольных классическим вопросом: «если ты такой умный, почему такой бедный?». По этому пути долго шла, к примеру, Америка, в которой некоторые и до сих пор ещё убеждены, будто у каждого есть возможность получить то, чего он заслуживает.

Путь третий. Расколоть общество на страдающий народ и на врагов народа, которые заставляют народ страдать. Такими врагами обычно назначают или иноверцев, или инородцев, или иноклассцев: буржуазию, интеллигенцию и так далее.

В зависимости от выбранного пути пропаганды, народные массы ведут себя по-разному. В милленаристских сообществах — тихо терпят, ожидая неизбежного наступления рая на земле. Наличие наследственной аристократии, партийной номенклатуры и прочих элит, вход в которые закрыт для низших классов, воспринимается как неприятное, но временное явление.

В сообществах с хорошо работающими социальными лифтами простые граждане или напряжённо работают, пытаясь подняться на пару этажей вверх, или расслабленно живут, понимая, что тяжёлый труд — не та цена, которую они готовы платить за продвижение наверх. Элиты являются в таких сообществах примерами для подражания, кем-то типа молодого Шварценеггера на плакате для посетителей тренажёрного зала.

В обществах побеждающего эгалитаризма элиты признаются опасными врагами, которые мешают народным массам нормально жить. В зависимости от культурного уровня пришедших к власти главарей революции этих «врагов народа» или грабят, как в ЮАР и Зимбабве, или даже уничтожают физически, как, допустим, в полпотовской Кампучии.

Современная Америка, которая ещё недавно была страной возможностей, стала теперь типичной страной третьего типа. Идеология американской мечты, — «я должен учиться у белого богатого мужчины, чтобы стать похожим на него», — уступила место более архаичной: «я должен забрать у белого богатого мужчины то, что он у меня украл».

Отсюда берут свои истоки и те позорные явления, которое мы наблюдаем сейчас на видеокадрах с американских улиц. Во-первых, протестующие мстят белым угнетателям: «ты издевался над нами много веков, ты разрушил лично мою жизнь, попляши-ка теперь!». Во-вторых, они вытравливают в себе естественное человеческое сострадание, так как «враги народа» не являются народом, то есть фактически не являются людьми. В-третьих, белый пенсионер в футболке «Трамп» кажется уличным молодчикам не обычным стариком навроде их собственного дедушки, но опасным представителем тайной могущественной структуры, которая хочет их поработить либо уничтожить.

История ХХ века показывает, что если усердно раздувать подобные настроения в обществе, дело может закончиться очень плохо. С одной стороны, страшно уже читать новости из США. С другой стороны, читать эти новости непременно надо, так как горячих голов, мечтающих о повторении американского сценария в России, с избытком хватает и у нас.