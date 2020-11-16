Политолог высказался о судьбе Лукашенко: Преемник сдаст его в первую очередь

16.11.2020, 12:43, Разное

В пятницу, 13 ноября, президент Белоруссии встретился с журналистами. Главной темой разговора стала реформа основного закона республики – Конституции. Александр Лукашенко назвал недопустимым любое вмешательство или давление.

Также глава государства высказался о своем будущем. Политик заверил репортеров, что не собирается бросать людей. Лукашенко в спокойной обстановке покинет страну. “Я уеду в ту же России, буду жить и работать”, – отметил он.

По мнению политолога Валерия Карбалевича, президент описал свой план побега в случае победы протестующих. Эксперт рассказал, что при новой власти Лукашенко не будет жизни в республике.

Политическое наследие Батьки стало таким одиозным, что любой преемник будет стремиться избавиться от него. Подобным образом политические потомки поступили с Иосифом Сталиным, напомнил эксперт в своем телеграм-канале.

Положение силовиков Александра Лукашенко незавидное. Белорусским генералам и омоновцам не стоит уповать на то, что власти России приготовили для них домики в Ростове.

Напомним, в республике не утихают массовые беспорядки. 15 ноября по всей стране прокатилась очередная волна протестных акций. По данным правозащитного центра “Весна”, силовики задержали 1 043 человека.