Возрастная пустышка – Личное мнение

16.11.2020, 12:35, Разное

Вот вам — два женских образа.



Фото: Соцсети

Вот вам — цитата:

Я люблю эту женщину. Я люблю её больше, чем акулы любят кровь.

У какого образа больше шансов услышать такое признание в любви? Ответ очевиден, не так ли?

И, тем не менее, многие женщины, осатанев от возможностей и требований Инстаграма, идут на всё, чтобы превратить себя в вариант справа.

Вариант, который не вызывает к себе ни большой любви, ни глубокого уважения.

Девчонки — точнее, женщины — вы зачем сотворили себе кумиров из необразованных, косноязычных колхозниц, которые отпилили себе носы, пришили сиськи и волосики и теперь целыми днями занимаются съёмкой и обработкой фоточек для Эскортограма?

Вы думаете, мужики сходят с ума от одинаковых тупиц, мало чем отличающихся от надувных кукол из секс-шопа?



Фото: Соцсети

Это неправда.

Мужчины сходят с ума от женщин, подобных Клер Андервуд из «Карточного домика», а никак не от глупеньких сосок из соцсетей. И уж, тем более, не от возрастных кошёлок, которые жаждут на этих сосок походить.

Я ещё могу понять двадцатилетних девчонок, делающих ставку на внешность. Они молоды, задорны, часто — красивы. Но когда ставку на внешность делают бабы за тридцать, тут я, простите, кручу пальцем у виска.

Если у женщины к 30 годам нет ничего, кроме филлеров в губах, если все разговоры с ней сводятся к монотонному пересказу событий а-ля «Он сказал, а я сказала», если всё, что она читает, — это Инстаграм и сказки на ночь детям, то она — возрастная пустышка. Осетрина второй свежести. Бытовая пися, пусть и проэпилированная.

В последнее время я обращаю внимание на то, насколько простенькими стали ваши комментарии. Примитивные мысли, выраженные примитивным языком. Исключения бывают, но их, увы, немного.

Вы, мои дорогие, в общем-то, не глупые, но вы поглупели. Видно, что не читаете, не развиваетесь, закопались в бытовухе.

Вылезайте из этого состояния. Вернитесь, пожалуйста, к чтению на постоянной основе. Не Инстаграма и не только моего блога, но и книг.

Читайте хотя бы по полчаса в день. Когда пьёте кофе или обедаете, отложите в сторону телефон и возьмите лучше книгу. Ну, или ридер PocketBook, как это делаю я.

В нём у меня — куча книг под разное настроение (да, я читаю несколько книг одновременно, не все дочитываю, кстати, но главное, что читаю, в принципе).

Бумажные книги я, конечно, обожаю, но вот что заметила: я их с собой не ношу, а, значит, и читаю, в целом, меньше.

Ридер, в отличие от бумаги, лёгкий. У меня уже выработалась привычка — перед выходом из дома кидать в сумку PocketBook. Жду чего-то, сижу у парикмахера — читаю книгу, а не фигню в смартфоне.

Ещё я всегда, с раннего детства, читаю за едой, и мне по фиг, что кто-то считает, что во время еды надо жевать, а не читать.

Ну, и в разгар пандемии коронавируса лично для меня актуально то, что PocketBook намного гигиеничнее, чем бумага: пришла домой — протёрла спиртовой салфеткой, никакой заразы.

Моделей — много: есть те, с которых лучше читать учебную и деловую литературу, есть те, которые идеально подходят для комиксов и книжек с картинками.

В прошлом я, честно скажу, не понимала: зачем мне PocketBook, если есть планшет и смартфон.

Сейчас я точно знаю, зачем: ридеры не мерцают, и с их экранов легко читается на свежем воздухе. Глаза совсем не устают, и щуриться не приходится.

В общем, с большим удовольствием и от души рекомендую! Выбирайте модель, которая подходит именно вам, и читайте, читайте, читайте. У меня — водонепроницаемая модель, так как люблю читать в ванной.

Тем, кто читает детям сказки с картинками или же ценит цветные схемы и диаграммы в технической литературе, советую купить ридер с цветным экраном PocketBook 633 Color.

Цвет — как на планшете или смартфоне, но без дискомфорта для глаз. Всего на тысячу рублей дороже чёрно-белой модели, но зато всё — в цвете!

Начитанный человек — это человек интересный. По крайней мере для меня.

Читаете? Много? Что из недавно прочитанного понравилось?