Мнение: Распад влияния

16.11.2020, 12:30, Разное

В Молдавии на выборах президента победила Майя Санду. Не сказать, что это какая-то совсем уж неожиданность, но борьба "Санду-Додон" должна была выглядеть как борьба за влияние между условным. Кремлем и условным Западом на территории еще одной бывшей советской республики. Борьбу Кремль проиграл – и это неудивительно. В 20 году зона влияния путинской России скукоживается. Как только появляется такая возможность, соседи России бегут от нее как от зачумленной.

Чем-то этот процесс напоминает конец восьмидесятых и распад советского блока в Европе. Тогда тоже все начало сыпаться буквально в один момент и в общем-то, по той же самой причине – у СССР Горбачева старый проект влияния перестал работать, новый так и не заработал. С Путиным та же картина – прежний проект влияния, основанный на криминальных связях между Кремлем и элитами стран-"союзниц" перестал работать. На Украине ушел "дважды несудимый" Янукович, в Армении друзья-подельники были выброшены из власти бескровной революцией Пашиняна, киргизские ОПГ хотя и удержали власть, но решили, что автономное существование отдельно от кремлевских братков для них выглядит более разумным. Перестали работать схемы в Белоруссии, хотя там на развал российских подходов наложился и распад внутреннего проекта "стабильности". Теперь рассыпается коррупционная схема влияния в Молдавии.

Распад зоны кремлевского влияния неизбежно должен привести (и уже приводит) к ее переделу и перебалансировке. Как это происходит – видно на примере Карабаха и Кавказа. Кремль теряет, Турция приобретает. Зона влияния Кремля стремительно сокращается и уходит внутрь границ России – теперь Кремлю придется бороться уже за свои собственные регионы. И проблема остается прежней – старая модель криминальных отношений приказала долго жить, региональные элиты уже готовы рассматривать другие предложения от других игроков и из других центров силы.

У процесса распада, как и любого набирающего силу процесса, есть особенность – он долго начинается, но остановить его тоже крайне непросто. Инерция, которую он уже набрал, велика, и погасить ее вот так просто, одним желанием, невозможно. Нужен новые проект, основанный на новом образе будущего. У путинской клики нет никакого образа будущего – она живёт в прошлом. Поэтому если кто-то и может его предъявить – то точно не она